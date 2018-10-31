Elensk
А в Киеве какие ЖК вы считаете интересными для получения спекулятивной прибыли ?
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Додано: Сер 31 жов, 2018 21:54
Elensk
А в Киеве какие ЖК вы считаете интересными для получения спекулятивной прибыли ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:56
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:58
Читайте в личке историю боли и слез. Все-таки сегодня Halloween - нельзя вас лишать такой душераздирающей истории на ночь.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 31 жов, 2018 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:59
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
расскажите, пожалуйста
мы с вами мыслим абсолютно одинаково, но вы на порядок лучше умеете формулировать)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Главный подводный камень в том, что при такой схеме вход рубль, выход два. Это с точки зрения налогов.
По этим документам можно продать? Квартира есть в реестре?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рынок не однородный. Уже сейчас смешно смотреть на арендодателей и владельцев жилья в пгт и депрессивных городках, тогда как киевские лендлорды неплохо себя чувствуют.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:17
Влад, я произвожу впечатление человека скупающего квартиры в войцеховских домах?))
ХЗ как там на сейчас.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:23
1. Локация.
- Стараюсь выбирать прицентральную, т.к. всегда рассматриваю вариант ухода в аренду в случае проседания рынка, чтобы не фиксить убытки. В самый центр не лезу, не мой сегмент и другие суммы инвестиций.
- Точечная застройка. Меньше конкурентов при перепродаже или в аренде.
- Популярная в народе . транспорт, магазины, школы
2. Анализирую уровень цен на вторичку в ближайшем окружении. Цена у застройщика должна быть ниже цены за м2 самой убитой вторички хотя бы на 5-10%
3. Планировки.
- Однушки не больше 45 м2 (а лучше меньше) или с возможностью перепланировки в двушку.
- максимально правильная с окнами во всех помещениях и прямыми углами, без коридоров по 10-15 м2.
4. Наличие "особенных стояков". Одно или больше условий из перечисленных:
- удачная планировка, которой нет в других стояках.
- сторона света
- видовая.
5. Условия рассрочки. Минимальный взнос с минимально возможным удорожанием.
Я высиживаю такие варианты. Т.е. не вкладываюсь из котлована в котлован, а могу сидеть на деньгах или в аренде, если подходящего котлована пока нет.
Востаннє редагувалось Elensk в Сер 31 жов, 2018 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:27
Вот и мне так кажется. Мы сейчас начали всплывать с такого дна, что волны кризисов где-то сверху проходят. У нас нет никаких пузырей, ни фондовых, ни валютных, ни в недвиге.
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