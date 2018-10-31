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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:54

Elensk
А в Киеве какие ЖК вы считаете интересными для получения спекулятивной прибыли ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:56

  zzzzzz написав:Elensk
А в Киеве какие ЖК вы считаете интересными для получения спекулятивной прибыли ?


Не анализировала. Но могу рассказать по каким критериям это делаю :)
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:58

  zzzzzz написав:airmax78
Ну ОК.

Читайте в личке историю боли и слез. Все-таки сегодня Halloween - нельзя вас лишать такой душераздирающей истории на ночь.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 31 жов, 2018 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:Не анализировала. Но могу рассказать по каким критериям это делаю :)


расскажите, пожалуйста
мы с вами мыслим абсолютно одинаково, но вы на порядок лучше умеете формулировать)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Камикадзе написав:Коллеги, есть желание купить квартиры на юрлицо с последующей сдачей в аренду физическим лицам для проживания.
Какие подводные камни?

Главный подводный камень в том, что при такой схеме вход рубль, выход два. Это с точки зрения налогов.
  UA написав:Мега сити не введен в эксплуатацию.
Куплено решение у Луганского суда, и пока подавалась апелляция, успели сделать правоустанавливающие документы.

По этим документам можно продать? Квартира есть в реестре?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Если дальше ничего не поменять, за следующих пять лет выедет еще 5 млн., то есть 20% всего работоспособного населения.
Будет смешно смотреть через пару-тройку лет на квартирных барыг и лендлордов

Рынок не однородный. Уже сейчас смешно смотреть на арендодателей и владельцев жилья в пгт и депрессивных городках, тогда как киевские лендлорды неплохо себя чувствуют.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:17

  Vlad442 написав:
  UA написав:Мега сити не введен в эксплуатацию.
Куплено решение у Луганского суда, и пока подавалась апелляция, успели сделать правоустанавливающие документы.

По этим документам можно продать? Квартира есть в реестре?

Влад, я произвожу впечатление человека скупающего квартиры в войцеховских домах?))
ХЗ как там на сейчас.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:23

1. Локация.
- Стараюсь выбирать прицентральную, т.к. всегда рассматриваю вариант ухода в аренду в случае проседания рынка, чтобы не фиксить убытки. В самый центр не лезу, не мой сегмент и другие суммы инвестиций.
- Точечная застройка. Меньше конкурентов при перепродаже или в аренде.
- Популярная в народе :). транспорт, магазины, школы
2. Анализирую уровень цен на вторичку в ближайшем окружении. Цена у застройщика должна быть ниже цены за м2 самой убитой вторички хотя бы на 5-10%
3. Планировки.
- Однушки не больше 45 м2 (а лучше меньше) или с возможностью перепланировки в двушку.
- максимально правильная с окнами во всех помещениях и прямыми углами, без коридоров по 10-15 м2.
4. Наличие "особенных стояков". Одно или больше условий из перечисленных:
- удачная планировка, которой нет в других стояках.
- сторона света
- видовая.
5. Условия рассрочки. Минимальный взнос с минимально возможным удорожанием.

Я высиживаю такие варианты. Т.е. не вкладываюсь из котлована в котлован, а могу сидеть на деньгах или в аренде, если подходящего котлована пока нет.
Востаннє редагувалось Elensk в Сер 31 жов, 2018 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?

после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:27

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?

после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время


Вот и мне так кажется. Мы сейчас начали всплывать с такого дна, что волны кризисов где-то сверху проходят. У нас нет никаких пузырей, ни фондовых, ни валютных, ни в недвиге.
Elensk
 
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