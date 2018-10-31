Додано: Сер 31 жов, 2018 22:23

1. Локация.- Стараюсь выбирать прицентральную, т.к. всегда рассматриваю вариант ухода в аренду в случае проседания рынка, чтобы не фиксить убытки. В самый центр не лезу, не мой сегмент и другие суммы инвестиций.- Точечная застройка. Меньше конкурентов при перепродаже или в аренде.- Популярная в народе. транспорт, магазины, школы2. Анализирую уровень цен на вторичку в ближайшем окружении. Цена у застройщика должна быть ниже цены за м2 самой убитой вторички хотя бы на 5-10%3. Планировки.- Однушки не больше 45 м2 (а лучше меньше) или с возможностью перепланировки в двушку.- максимально правильная с окнами во всех помещениях и прямыми углами, без коридоров по 10-15 м2.4. Наличие "особенных стояков". Одно или больше условий из перечисленных:- удачная планировка, которой нет в других стояках.- сторона света- видовая.5. Условия рассрочки. Минимальный взнос с минимально возможным удорожанием.Я высиживаю такие варианты. Т.е. не вкладываюсь из котлована в котлован, а могу сидеть на деньгах или в аренде, если подходящего котлована пока нет.