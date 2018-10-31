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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  airmax78 написав:В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?

после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:29

  airmax78 написав:Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.


не понимаю, зачем нужен оранж если есть медовый. c садиками школами транспортом и еще перспективой метро (привет на веник)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:30

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  airmax78 написав:В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?

после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время

+


ну, если экспорт просядет по ценам, то гривон может и покачать. но пока все ок
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:31

Еленск, какая сторона света предпочтительней, если видов не наблюдается ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Еленск, какая сторона света предпочтительней, если видов не наблюдается ?


юго-запад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:34

Трололо, так экспорт уже присел. Пока чуть чуть. Сегодня НБУ дал данные за сентябрь, -3,3% по сравнению с прошлым сентябрем.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:36

  zzzzzz написав:Еленск, какая сторона света предпочтительней, если видов не наблюдается ?


Однозначно не север, северо-восток, северо-запад. Для Одессы восток и юг. Для Киева, наверное, и запад тоже подойдет. Сторону света надо смотреть в комплексе с парой других критериев.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:37

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Еленск, какая сторона света предпочтительней, если видов не наблюдается ?


юго-запад

Это значит солнце летом после обеда и до заката в квартире. Я в такой живу сейчас. Лично меня это летом просто раздражало.
Кинговец за совет спасибо.
Просто высказал свое впечатление.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:37

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?

после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время

Доходность последнего размещения наших суверенных бондов, говорит о том, что совсем нам не пох.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:40

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Еленск, какая сторона света предпочтительней, если видов не наблюдается ?


юго-запад

Это значит солнце летом после обеда и до заката в квартире. Я в такой живу сейчас. Лично меня это летом просто раздражало.
Кинговец за совет спасибо.
Просто высказал свое впечатление.


Да, летом это жесть! Зато зимой хорошо :). Чистый юг гораздо приятней, летом солнце проходит высоко, в окна не бьет, а зимой как раз светит прямо в окна.
Elensk
 
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