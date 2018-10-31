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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:27
Прохожий написав: airmax78 написав:
В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?
после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время
Вот и мне так кажется. Мы сейчас начали всплывать с такого дна, что волны кризисов где-то сверху проходят. У нас нет никаких пузырей, ни фондовых, ни валютных, ни в недвиге.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:29
Прохожий написав: airmax78 написав:
В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?
после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время
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kingkongovets
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:29
airmax78 написав:
Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.
не понимаю, зачем нужен оранж если есть медовый. c садиками школами транспортом и еще перспективой метро (привет на веник)
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:30
kingkongovets написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?
после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время
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ну, если экспорт просядет по ценам, то гривон может и покачать. но пока все ок
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:31
Еленск, какая сторона света предпочтительней, если видов не наблюдается ?
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zzzzzz
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:33
zzzzzz написав:Еленск, какая сторона света предпочтительней, если видов не наблюдается ?
юго-запад
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kingkongovets
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:34
Трололо, так экспорт уже присел. Пока чуть чуть. Сегодня НБУ дал данные за сентябрь, -3,3% по сравнению с прошлым сентябрем.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:36
zzzzzz написав:
Еленск, какая сторона света предпочтительней, если видов не наблюдается ?
Однозначно не север, северо-восток, северо-запад. Для Одессы восток и юг. Для Киева, наверное, и запад тоже подойдет. Сторону света надо смотреть в комплексе с парой других критериев.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:37
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Еленск, какая сторона света предпочтительней, если видов не наблюдается ?
юго-запад
Это значит солнце летом после обеда и до заката в квартире. Я в такой живу сейчас. Лично меня это летом просто раздражало.
Кинговец за совет спасибо.
Просто высказал свое впечатление.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:37
Прохожий написав: airmax78 написав:
В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?
после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время
Доходность последнего размещения наших суверенных бондов, говорит о том, что совсем нам не пох.
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