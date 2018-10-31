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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:40
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Еленск, какая сторона света предпочтительней, если видов не наблюдается ?
юго-запад
Это значит солнце летом после обеда и до заката в квартире. Я в такой живу сейчас. Лично меня это летом просто раздражало.
Кинговец за совет спасибо.
Просто высказал свое впечатление.
Да, летом это жесть! Зато зимой хорошо
. Чистый юг гораздо приятней, летом солнце проходит высоко, в окна не бьет, а зимой как раз светит прямо в окна.
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Elensk
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:43
Elensk написав:3. Планировки.
[b]- максимально правильная с окнами во всех помещениях и прямыми углами, без коридоров по 10-15 м2.
4. Наличие "особенных стояков". Одно или больше условий из перечисленных:- удачная планировка, которой нет в других стояках.
- сторона света- видовая.
И при этом:
Elensk написав:
2. Анализирую уровень цен на вторичку в ближайшем окружении. Цена у застройщика должна быть ниже цены за м2 самой убитой вторички хотя бы на 5-10%
В переводе это означает минимум -25-30%
от рынка.
В общем, Елена, которая "мыслит как Конговец, только на порядок лучше формулирует" передает привет всем лохам, покупающим вторичку "по рынку".
Но "ничего не понял и уникальный тип" у Конговца - я.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 31 жов, 2018 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:44
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?
после весны-лета 14го и "обнимашек с мышебратьями" нам реально пох на все мировые кризисы в ближайшее время
Доходность последнего размещения наших суверенных бондов, говорит о том, что совсем нам не пох.
9-9,75% это индикатор наших "решительных реформ"
Корретней конечно смотреть на спред между нашими и амерскими бондами, но это детали, общий тренд реформ понятен. Ну и еще маркер 1,5 года мвф крутит дули нашим реформаторам
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:48
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Доходность последнего размещения наших суверенных бондов, говорит о том, что совсем нам не пох.
9-9,75% это индикатор наших "решительных реформ"
Корретней конечно смотреть на спред между нашими и амерскими бондами, но это детали, общий тренд реформ понятен. Ну и еще маркер 1,5 года мвф крутит дули нашим реформаторам
Нет. К сожалению, эта ставка показывает, что бабосы нужны были "позарез". Для меня это привлечение - как холодный душ если честно.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:48
zzzzzz написав:
Трололо, так экспорт уже присел. Пока чуть чуть. Сегодня НБУ дал данные за сентябрь, -3,3% по сравнению с прошлым сентябрем.
месяц это ниочем. вообще экспорт растет
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:49
airmax78 написав:
Доходность последнего размещения наших суверенных бондов, говорит о том, что совсем нам не пох.
Ну до выборов дотянем? правда?
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UA
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:49
airmax78 написав:
В переводе это означает минимум -25-30% от рынка.
Ну да. Если цена котлована будет на уровне вторички, то где заработок? Просто котлован это первые недели продаж, а не выгнанный монолит.
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Elensk
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:50
airmax78 написав:
Нет. К сожалению, эта ставка показывает, что бабосы нужны были "позарез". Для меня это привлечение - как холодный душ если честно.
Настолько холодный что остановите ремонт и выставите на продажу?))
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UA
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:58
UA написав: airmax78 написав:
Нет. К сожалению, эта ставка показывает, что бабосы нужны были "позарез". Для меня это привлечение - как холодный душ если честно.
Настолько холодный что остановите ремонт и выставите на продажу?))
Все может быть. Я паникер. Покупаю на пике, сливаю на дне.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 23:00
Макс, эта ставка может для вас была холодным душем.
Я об этом на валютной ветке еще в январе начал писать.
И писал каждый месяц. Есть календари внешних выплат, есть бюджетные планы размещений. Но вот когда первое лицо госва начинает пытаться уйти от обязательств перед мвф то итог именно такой какой есть.
Весь этот цирк начался с антикоррупционноно суда еще в прошлом году, ну а вылилось это все в 9-9,75%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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