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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:09

Оранжевый-хит сезона
150й Прадо рестайл от дорестайла отличишь, как и рестайл от обновлённой версии?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:11

  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
150й Прадо рестайл от дорестайла отличишь, как и рестайл от обновлённой версии?

Прадик был если не совсем последний, то не старше предпосленего.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:14

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Нет. К сожалению, эта ставка показывает, что бабосы нужны были "позарез". Для меня это привлечение - как холодный душ если честно.

Настолько холодный что остановите ремонт и выставите на продажу?))

Все может быть. Я паникер. Покупаю на пике, сливаю на дне.


и снова настало время акуительных историй
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:Купизалог
15 мин. ·

г. Кривой Рог

Трехкомнатная квартира общей площадью 62,5 кв.м., которая состоит из: первая комната – 17,2 кв.м., вторая комната – 7,4 кв.м., третья комната – 12,5 кв.м., кухня – 9,0 кв.м., ванная комната – 2,5 кв.м., коридор – 8,3 кв.м., лоджия – 1,4 кв.м., лоджия – 2,8 кв.м., встроенный шкаф – 0,6 кв.м., уборная – 0,8 кв.м. Квартира расположена на 7 этаже, 9-ти этажного дома.
Оконные проемы - металлопластиковые. Ремонт с применением строительных материалов средней стоимости и качества. Квартира в хорошем состоянии, не требует ремонта. Подведены все коммуникации. Район с развитой инфраструктурой. Удобная транспортная развязка.

Общая площадь: 62,5 кв.м.
Стоимость за 1 кв.м: 157 $
Общая стоимость: 274 961,00 грн.
Расположение: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Лесового, д. 8, кв. 61
Дата проведения торгов: 26.11.2018 года
Окна металлопластиковые вопросов не вызывают, а вот о металлопластиковых оконных проемах впервые слышу
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:14

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Трололо, так экспорт уже присел. Пока чуть чуть. Сегодня НБУ дал данные за сентябрь, -3,3% по сравнению с прошлым сентябрем.


месяц это ниочем. вообще экспорт растет

А импорт?
У цілому за січень – вересень експорт товарів зріс на 9.9% до 31.5 млрд дол. США.
У цілому за січень-вересень, порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт товарів зріс на 15.6% до 40.6 млрд дол. США.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:15

  Оранжевый-хит сезона написав:О ошибочности оценок по внешности. Только что в Метро. Рядом на кассе импозантный мужчина 50 лет, в приталеной рубашке индивидуального пошива, брюках в обтяжку и туфлях по 100 долларов каждый. Прям написано на нём что он правильный ТОП, только что из спортзала после работы в крупной компании.
На соседней кассе, крашеная коровёнка в платье леопардового цвета, рядом с ней бритоголовый молодой человек, в удлинённой кожанке "привет 90-е" и вельветовых брюках. Выходим все на паркинг, ТОП идёт к свеженькому Прадо судя по звуку дизельному, молодая пара садится в седан который я в темноте опознал как новое Кэмри (типа всё логично чёрный Кэмри идеально к их стилю). Но при ближайшем рассмотрении Кэмри оказалось Теслой модел S на номерах СЕ, Черновцы. Странно правда?


о, подвалила свежая аналитика. захар с окурками и то посерьезнее выглядел. к чему этот опус? ты думал, что шерлок холмс и потерпел фиаско?
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:18

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:О ошибочности оценок по внешности. Только что в Метро. Рядом на кассе импозантный мужчина 50 лет, в приталеной рубашке индивидуального пошива, брюках в обтяжку и туфлях по 100 долларов каждый. Прям написано на нём что он правильный ТОП, только что из спортзала после работы в крупной компании.
На соседней кассе, крашеная коровёнка в платье леопардового цвета, рядом с ней бритоголовый молодой человек, в удлинённой кожанке "привет 90-е" и вельветовых брюках. Выходим все на паркинг, ТОП идёт к свеженькому Прадо судя по звуку дизельному, молодая пара садится в седан который я в темноте опознал как новое Кэмри (типа всё логично чёрный Кэмри идеально к их стилю). Но при ближайшем рассмотрении Кэмри оказалось Теслой модел S на номерах СЕ, Черновцы. Странно правда?


о, подвалила свежая аналитика. захар с окурками и то посерьезнее выглядел. к чему этот опус? ты думал, что шерлок холмс и потерпел фиаско?

Кстати метод заселённости дома по окуркам я Захару подсказал.
Я о другом, люди часто не те кем они кажутся.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:19

Оранжевый-хит сезона
Видел недавно Тимошенко на заправке , это к чему ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:24

  zzzzzz написав:Оранжевый-хит сезона
Видел недавно Тимошенко на заправке , это к чему ? :mrgreen:

Плохая примета.
Бензин по 40.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:25

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати метод заселённости дома по окуркам я Захару подсказал.


да? а мне казалось, что это я его так первый тролить начал. он так то по окнам и шторам всегда считал
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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