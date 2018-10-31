Оранжевый-хит сезона написав:

О ошибочности оценок по внешности. Только что в Метро. Рядом на кассе импозантный мужчина 50 лет, в приталеной рубашке индивидуального пошива, брюках в обтяжку и туфлях по 100 долларов каждый. Прям написано на нём что он правильный ТОП, только что из спортзала после работы в крупной компании.На соседней кассе, крашеная коровёнка в платье леопардового цвета, рядом с ней бритоголовый молодой человек, в удлинённой кожанке "привет 90-е" и вельветовых брюках. Выходим все на паркинг, ТОП идёт к свеженькому Прадо судя по звуку дизельному, молодая пара садится в седан который я в темноте опознал как новое Кэмри (типа всё логично чёрный Кэмри идеально к их стилю). Но при ближайшем рассмотрении Кэмри оказалось Теслой модел S на номерах СЕ, Черновцы. Странно правда?