Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Трехкомнатная квартира общей площадью 62,5 кв.м., которая состоит из: первая комната – 17,2 кв.м., вторая комната – 7,4 кв.м., третья комната – 12,5 кв.м., кухня – 9,0 кв.м., ванная комната – 2,5 кв.м., коридор – 8,3 кв.м., лоджия – 1,4 кв.м., лоджия – 2,8 кв.м., встроенный шкаф – 0,6 кв.м., уборная – 0,8 кв.м. Квартира расположена на 7 этаже, 9-ти этажного дома. Оконные проемы - металлопластиковые. Ремонт с применением строительных материалов средней стоимости и качества. Квартира в хорошем состоянии, не требует ремонта. Подведены все коммуникации. Район с развитой инфраструктурой. Удобная транспортная развязка.
Общая площадь: 62,5 кв.м. Стоимость за 1 кв.м: 157 $ Общая стоимость: 274 961,00 грн. Расположение: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Лесового, д. 8, кв. 61 Дата проведения торгов: 26.11.2018 года
Окна металлопластиковые вопросов не вызывают, а вот о металлопластиковых оконных проемах впервые слышу
zzzzzz написав:Трололо, так экспорт уже присел. Пока чуть чуть. Сегодня НБУ дал данные за сентябрь, -3,3% по сравнению с прошлым сентябрем.
месяц это ниочем. вообще экспорт растет
А импорт?
У цілому за січень – вересень експорт товарів зріс на 9.9% до 31.5 млрд дол. США. У цілому за січень-вересень, порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт товарів зріс на 15.6% до 40.6 млрд дол. США.
Оранжевый-хит сезона написав:О ошибочности оценок по внешности. Только что в Метро. Рядом на кассе импозантный мужчина 50 лет, в приталеной рубашке индивидуального пошива, брюках в обтяжку и туфлях по 100 долларов каждый. Прям написано на нём что он правильный ТОП, только что из спортзала после работы в крупной компании. На соседней кассе, крашеная коровёнка в платье леопардового цвета, рядом с ней бритоголовый молодой человек, в удлинённой кожанке "привет 90-е" и вельветовых брюках. Выходим все на паркинг, ТОП идёт к свеженькому Прадо судя по звуку дизельному, молодая пара садится в седан который я в темноте опознал как новое Кэмри (типа всё логично чёрный Кэмри идеально к их стилю). Но при ближайшем рассмотрении Кэмри оказалось Теслой модел S на номерах СЕ, Черновцы. Странно правда?
о, подвалила свежая аналитика. захар с окурками и то посерьезнее выглядел. к чему этот опус? ты думал, что шерлок холмс и потерпел фиаско?
Оранжевый-хит сезона написав:О ошибочности оценок по внешности. Только что в Метро. Рядом на кассе импозантный мужчина 50 лет, в приталеной рубашке индивидуального пошива, брюках в обтяжку и туфлях по 100 долларов каждый. Прям написано на нём что он правильный ТОП, только что из спортзала после работы в крупной компании. На соседней кассе, крашеная коровёнка в платье леопардового цвета, рядом с ней бритоголовый молодой человек, в удлинённой кожанке "привет 90-е" и вельветовых брюках. Выходим все на паркинг, ТОП идёт к свеженькому Прадо судя по звуку дизельному, молодая пара садится в седан который я в темноте опознал как новое Кэмри (типа всё логично чёрный Кэмри идеально к их стилю). Но при ближайшем рассмотрении Кэмри оказалось Теслой модел S на номерах СЕ, Черновцы. Странно правда?
о, подвалила свежая аналитика. захар с окурками и то посерьезнее выглядел. к чему этот опус? ты думал, что шерлок холмс и потерпел фиаско?
Кстати метод заселённости дома по окуркам я Захару подсказал. Я о другом, люди часто не те кем они кажутся.