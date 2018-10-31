Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Пля, да я все никак не отвыкну от ценовой линейки 2015го года: когда ЦП по 1200 - это "дорого - надо подумать".
У Вас почему-то какое-то нездоровое желание купить именно дешевле рынка. Хотя Голосеево покупали дороже указанных цен и религия позволяла.
Это самое здоровое желание, которое только может быть. На этой ветке, НИКТО из тех, кто делает реальные деньги на недвиге не покупает "по рынку". Только лохи. Результат покупки "по рынку" Голосухи - всем известен. Больше такого опыта - не хочу. Учусь на своих ошибках.
Эйр. Не могу не откомментировать. Недвига - не электричество, газ, нефть или руда, т.е не стандартизированный продукт, одинаковый у всех продавцов на рынке. Каждый объект относительно уникален. Именно поэтому для недвижимости рыночная цена - это цена фактической сделки. И потому совершенно абсурдно говорить о покупке недвижимости не по рыночной цене. Такой факт может иметь место только если сделка прошла без выхода на рынок вообще, типа каких нибудь договорняков о покупке залогов по бросовой цене без конкурентов. Но никто из форумчан, кто озвучивал сделки, не покупал и не мог купить ниже рынка, ибо их покупка и есть рынок.
Оранжевый-хит сезона написав:О ошибочности оценок по внешности. Только что в Метро. Рядом на кассе импозантный мужчина 50 лет, в приталеной рубашке индивидуального пошива, брюках в обтяжку и туфлях по 100 долларов каждый. Прям написано на нём что он правильный ТОП, только что из спортзала после работы в крупной компании. На соседней кассе, крашеная коровёнка в платье леопардового цвета, рядом с ней бритоголовый молодой человек, в удлинённой кожанке "привет 90-е" и вельветовых брюках. Выходим все на паркинг, ТОП идёт к свеженькому Прадо судя по звуку дизельному, молодая пара садится в седан который я в темноте опознал как новое Кэмри (типа всё логично чёрный Кэмри идеально к их стилю). Но при ближайшем рассмотрении Кэмри оказалось Теслой модел S на номерах СЕ, Черновцы. Странно правда?
о, подвалила свежая аналитика. захар с окурками и то посерьезнее выглядел. к чему этот опус? ты думал, что шерлок холмс и потерпел фиаско?
Кстати метод заселённости дома по окуркам я Захару подсказал. Я о другом, люди часто не те кем они кажутся.
А почему вы решили, что Тесла у бритоголового пацанчика что-то меняет? Вы сами взяли один собственный стереотип, он не сошёлся со вторым вашим же стереотипом, но вы итоге как ничего не знали об обоих описанных персонажах, так и не знаете
airmax78 написав:Это самое здоровое желание, которое только может быть. На этой ветке, НИКТО из тех, кто делает реальные деньги на недвиге не покупает "по рынку". Только лохи. Результат покупки "по рынку" Голосухи - всем известен. Больше такого опыта - не хочу. Учусь на своих ошибках.
Эйр. Не могу не откомментировать. Недвига - не электричество, газ, нефть или руда, т.е не стандартизированный продукт, одинаковый у всех продавцов на рынке. Каждый объект относительно уникален. Именно поэтому для недвижимости рыночная цена - это цена фактической сделки. И потому совершенно абсурдно говорить о покупке недвижимости не по рыночной цене. Такой факт может иметь место только если сделка прошла без выхода на рынок вообще, типа каких нибудь договорняков о покупке залогов по бросовой цене без конкурентов. Но никто из форумчан, кто озвучивал сделки, не покупал и не мог купить ниже рынка, ибо их покупка и есть рынок.
Да оправдать-то можно любую глупость. Но мы же себе такую цель не ставим. Елена четко объяснила: по "рыночной цене" - нормальные люди только продают. Покупают же по "рыночной цене" минус минимум 30%, при этом объекты с лучшими характеристиками, чем у лучших объектов "на рынке". И если вы проанализируете покупки успешных участников ветки: это были именно такие покупки. У лохов, в т.ч. у меня - все наоборот. Все как вы пишете.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 31 жов, 2018 23:48, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав: о, подвалила свежая аналитика. захар с окурками и то посерьезнее выглядел. к чему этот опус? ты думал, что шерлок холмс и потерпел фиаско?
Кстати метод заселённости дома по окуркам я Захару подсказал. Я о другом, люди часто не те кем они кажутся.
А почему вы решили, что Тесла у бритоголового пацанчика что-то меняет? Вы сами взяли один собственный стереотип, он не сошёлся со вторым вашим же стереотипом, но вы итоге как ничего не знали об обоих описанных персонажах, так и не знаете
Подумать не мог что они могут купить Теслу, не тот стиль
airmax78 написав:Покупают же по "рыночной цене" минус минимум 30%, при этом объекты с лучшими характеристиками. И если вы проанализируете покупки успешных участников ветки: это были именно такие покупки.
В ретроспективе да. В момент покупки никто не знал во что она выльется, в удачную инвестицию или попадалово. Но покупки были рыночными, т.к. они находились в свободной продаже и были доступны для каждого.