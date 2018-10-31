|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:14
airmax78 написав:
Давайте упростим: когда вы в последний раз покупали вторичку по "среднерыночной" цене?
Летом 2013 цоколь убитый брала. Объявление на ОЛХ нашла.
-
Elensk
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:19
Elensk написав: airmax78 написав:
Покупают же по "рыночной цене" минус минимум 30%, при этом объекты с лучшими характеристиками. И если вы проанализируете покупки успешных участников ветки: это были именно такие покупки.
В ретроспективе да. В момент покупки никто не знал во что она выльется, в удачную инвестицию или попадалово. Но покупки были рыночными, т.к. они находились в свободной продаже и были доступны для каждого.
Условия то выполнялись: вы покупали лучший объект на рынке по цене на 30% ниже рынка. В этом весь секрет успеха. Рыночная цена вас интересует только как бенчмарк для будущей продажи. Покупать по ней вы ничего не собираетесь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26560
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 2951 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:22
Elensk написав: airmax78 написав:
Давайте упростим: когда вы в последний раз покупали вторичку по "среднерыночной" цене?
Летом 2013 цоколь убитый брала. Объявление на ОЛХ нашла.
Эта сделка вам принесла прибыль ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28626
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2793 раз.
- Подякували: 4603 раз.
-
- Профіль
-
7
1
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:22
Elensk написав: airmax78 написав:
Давайте упростим: когда вы в последний раз покупали вторичку по "среднерыночной" цене?
Летом 2013 цоколь убитый брала. Объявление на ОЛХ нашла.
Ну опять же, сколько в это же самое время стоили за метр квартиры в этом доме?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26560
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 2951 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:22
airmax78 написав:
Условия то выполнялись: вы покупали лучший объект на рынке по цене на 30% ниже рынка. В этом весь секрет успеха. Рыночная цена вас интересует только как бенчмарк для будущей продажи. Покупать по ней вы ничего не собираетесь.
Мы покупали воздух с бумажкой и с перспективой получения из него квартиры и прибыли
.
-
Elensk
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:23
Я с оранжевым соглашусь )
Такой типаж должен на евроавто типа Х5 обязательно переделаный под газ )))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28626
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2793 раз.
- Подякували: 4603 раз.
-
- Профіль
-
7
1
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:28
Elensk написав: airmax78 написав:
Условия то выполнялись: вы покупали лучший объект на рынке по цене на 30% ниже рынка. В этом весь секрет успеха. Рыночная цена вас интересует только как бенчмарк для будущей продажи. Покупать по ней вы ничего не собираетесь.
Мы покупали воздух с бумажкой и с перспективой получения из него квартиры и прибыли
.
Будова в Одессе - это то же самое что КГС в Киеве. Риск есть всегда, но согласитесь, если бы у вас были хотя бы 10% сомнений в том, что достроят - вас бы в эту инвестицию было не заманить никакой прибылью.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26560
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 2951 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:29
airmax78 написав: Elensk написав: airmax78 написав:
Покупают же по "рыночной цене" минус минимум 30%, при этом объекты с лучшими характеристиками. И если вы проанализируете покупки успешных участников ветки: это были именно такие покупки.
В ретроспективе да. В момент покупки никто не знал во что она выльется, в удачную инвестицию или попадалово. Но покупки были рыночными, т.к. они находились в свободной продаже и были доступны для каждого.
Условия то выполнялись: вы покупали лучший объект на рынке по цене на 30% ниже рынка. В этом весь секрет успеха. Рыночная цена вас интересует только как бенчмарк для будущей продажи. Покупать по ней вы ничего не собираетесь.
это как Первый в Мордоре 1 этаж брал па630 когда таких цен и близко не было.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19250
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:30
airmax78 написав:
Ну опять же, сколько в это же самое время стоили за метр квартиры в этом доме?
Ээээ. Я не понимаю к чему это? Понятно, что объект был недооценен, но никто эту недооцененность не видел. Я свою подругу, которая в это время искала куда вложиться притащила, говорю "бери рядом с моим". Она покрутила пальцем у виска и сказала, что она не сумасшедшая. Через три месяца, когда все отремонтировали, локти кусала.
Понятно, что выйти с деньгами на рынок, взять первое попавшееся и получить 30% прибыли малореально. Но разглядеть в объекте потенциал и использовать его вполне можно.
Здесь же на форуме обсуждали все интересные потенциальные ЖК, они не были в тайне, люди брали и говорили об этом.
-
Elensk
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:31
zzzzzz написав:
Я с оранжевым соглашусь )
Такой типаж должен на евроавто типа Х5 обязательно переделаный под газ )))
короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19250
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|