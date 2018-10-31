RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25382539254025412542>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Давайте упростим: когда вы в последний раз покупали вторичку по "среднерыночной" цене?


Летом 2013 цоколь убитый брала. Объявление на ОЛХ нашла.
Elensk
 
Повідомлень: 784
З нами з: 03.03.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:19

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Покупают же по "рыночной цене" минус минимум 30%, при этом объекты с лучшими характеристиками. И если вы проанализируете покупки успешных участников ветки: это были именно такие покупки.


В ретроспективе да. В момент покупки никто не знал во что она выльется, в удачную инвестицию или попадалово. Но покупки были рыночными, т.к. они находились в свободной продаже и были доступны для каждого.

Условия то выполнялись: вы покупали лучший объект на рынке по цене на 30% ниже рынка. В этом весь секрет успеха. Рыночная цена вас интересует только как бенчмарк для будущей продажи. Покупать по ней вы ничего не собираетесь.
airmax78
 
Повідомлень: 26560
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:22

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Давайте упростим: когда вы в последний раз покупали вторичку по "среднерыночной" цене?


Летом 2013 цоколь убитый брала. Объявление на ОЛХ нашла.


Эта сделка вам принесла прибыль ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28626
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2793 раз.
Подякували: 4603 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:22

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Давайте упростим: когда вы в последний раз покупали вторичку по "среднерыночной" цене?


Летом 2013 цоколь убитый брала. Объявление на ОЛХ нашла.

Ну опять же, сколько в это же самое время стоили за метр квартиры в этом доме?
airmax78
 
Повідомлень: 26560
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Условия то выполнялись: вы покупали лучший объект на рынке по цене на 30% ниже рынка. В этом весь секрет успеха. Рыночная цена вас интересует только как бенчмарк для будущей продажи. Покупать по ней вы ничего не собираетесь.


Мы покупали воздух с бумажкой и с перспективой получения из него квартиры и прибыли :).
Elensk
 
Повідомлень: 784
З нами з: 03.03.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:23

Я с оранжевым соглашусь )
Такой типаж должен на евроавто типа Х5 обязательно переделаный под газ )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28626
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2793 раз.
Подякували: 4603 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:28

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Условия то выполнялись: вы покупали лучший объект на рынке по цене на 30% ниже рынка. В этом весь секрет успеха. Рыночная цена вас интересует только как бенчмарк для будущей продажи. Покупать по ней вы ничего не собираетесь.


Мы покупали воздух с бумажкой и с перспективой получения из него квартиры и прибыли :).

Будова в Одессе - это то же самое что КГС в Киеве. Риск есть всегда, но согласитесь, если бы у вас были хотя бы 10% сомнений в том, что достроят - вас бы в эту инвестицию было не заманить никакой прибылью.
airmax78
 
Повідомлень: 26560
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:29

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  airmax78 написав:Покупают же по "рыночной цене" минус минимум 30%, при этом объекты с лучшими характеристиками. И если вы проанализируете покупки успешных участников ветки: это были именно такие покупки.


В ретроспективе да. В момент покупки никто не знал во что она выльется, в удачную инвестицию или попадалово. Но покупки были рыночными, т.к. они находились в свободной продаже и были доступны для каждого.

Условия то выполнялись: вы покупали лучший объект на рынке по цене на 30% ниже рынка. В этом весь секрет успеха. Рыночная цена вас интересует только как бенчмарк для будущей продажи. Покупать по ней вы ничего не собираетесь.

это как Первый в Мордоре 1 этаж брал па630 когда таких цен и близко не было.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19250
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:30

  airmax78 написав:Ну опять же, сколько в это же самое время стоили за метр квартиры в этом доме?


Ээээ. Я не понимаю к чему это? Понятно, что объект был недооценен, но никто эту недооцененность не видел. Я свою подругу, которая в это время искала куда вложиться притащила, говорю "бери рядом с моим". Она покрутила пальцем у виска и сказала, что она не сумасшедшая. Через три месяца, когда все отремонтировали, локти кусала.
Понятно, что выйти с деньгами на рынок, взять первое попавшееся и получить 30% прибыли малореально. Но разглядеть в объекте потенциал и использовать его вполне можно.
Здесь же на форуме обсуждали все интересные потенциальные ЖК, они не были в тайне, люди брали и говорили об этом.
Elensk
 
Повідомлень: 784
З нами з: 03.03.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:31

  zzzzzz написав:Я с оранжевым соглашусь )
Такой типаж должен на евроавто типа Х5 обязательно переделаный под газ )))

короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле :)
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19250
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25382539254025412542>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Elensk і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1169, 1170, 1171
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11700 2090625
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 20:59
Vadim V
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 187
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167530
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Львів (106)
01.11.2018 00:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.