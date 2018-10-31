Додано: Чет 01 лис, 2018 00:30

airmax78 написав: Ну опять же, сколько в это же самое время стоили за метр квартиры в этом доме? Ну опять же, сколько в это же самое время стоили за метр квартиры в этом доме?

Ээээ. Я не понимаю к чему это? Понятно, что объект был недооценен, но никто эту недооцененность не видел. Я свою подругу, которая в это время искала куда вложиться притащила, говорю "бери рядом с моим". Она покрутила пальцем у виска и сказала, что она не сумасшедшая. Через три месяца, когда все отремонтировали, локти кусала.Понятно, что выйти с деньгами на рынок, взять первое попавшееся и получить 30% прибыли малореально. Но разглядеть в объекте потенциал и использовать его вполне можно.Здесь же на форуме обсуждали все интересные потенциальные ЖК, они не были в тайне, люди брали и говорили об этом.