Додано: Чет 01 лис, 2018 01:02

airmax78 написав: Просто Конговец (и не только он) призывает пересичных не морочить себе голову с такими поисками, а брать "по рынку" и копить на что-то лучшее (судя по всему снова "по рынку"). На примере многих своих знакомых я вижу что это не работает от слова "совсем". Просто Конговец (и не только он) призывает пересичных не морочить себе голову с такими поисками, а брать "по рынку" и копить на что-то лучшее (судя по всему снова "по рынку"). На примере многих своих знакомых я вижу что это не работает от слова "совсем".

И это тоже работает, просто в другие периоды и для других целей. Первую свою квартиру я купила в 2001, чтобы переехать со съемной. Это была обычная вторичка по обычной цене. Ребенку я так же покупала вторичку по рынку. Да, и сейчас эти квартиры стоят дороже, чем я их покупала тогда. Когда закрыла базовые потребности, то уже могла себе позволить поиграться и повыбирать момент или объект покупки. В 2005 я решила, что цены уже слишком и вышла в кэш/депозиты, ошиблась на три года, когда можно было неплохо заработать на новостроях. В 2011 ушла с депозитов, ошиблась на 3 года, потеряла на процентах. И т.д. Нет идеальных стратегий, гарантирующих постоянную прибыль и отсутствие рисков.