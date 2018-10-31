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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2539254025412542>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Будова в Одессе - это то же самое что КГС в Киеве. Риск есть всегда, но согласитесь, если бы у вас были хотя бы 10% сомнений в том, что достроят - вас бы в эту инвестицию было не заманить никакой прибылью.


Как это не было сомнений? Они у всех тогда были. Поэтому я брала с переплатой 7%, но с первоначальным взносом 25%, хотя все 100% суммы были на руках.
И сейчас у меня есть сомнения. Точнее сомнений, что достроят нет, т.к. в этом районе недостроев не бывает, но вот за три года или десять я не знаю.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:36

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Ну опять же, сколько в это же самое время стоили за метр квартиры в этом доме?


Ээээ. Я не понимаю к чему это? Понятно, что объект был недооценен, но никто эту недооцененность не видел. Я свою подругу, которая в это время искала куда вложиться притащила, говорю "бери рядом с моим". Она покрутила пальцем у виска и сказала, что она не сумасшедшая. Через три месяца, когда все отремонтировали, локти кусала.
Понятно, что выйти с деньгами на рынок, взять первое попавшееся и получить 30% прибыли малореально. Но разглядеть в объекте потенциал и использовать его вполне можно.
Здесь же на форуме обсуждали все интересные потенциальные ЖК, они не были в тайне, люди брали и говорили об этом.

Первый кстати щас топит за нежилые в Оранж сити па 16500
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Первый кстати щас топит за нежилые в Оранж сити па 16500


И кто слушает? А через пару лет будут говорить, это вы ниже рынка взяли.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:41

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Я с оранжевым соглашусь )
Такой типаж должен на евроавто типа Х5 обязательно переделаный под газ )))

короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле :)

Может этот топ живет за городом и в скором времени переедет в квартиру в Оранже))) там такая машина зимой незаменима))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:43

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Я с оранжевым соглашусь )
Такой типаж должен на евроавто типа Х5 обязательно переделаный под газ )))

короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле :)

Может этот топ живет за городом и в скором времени переедет в квартиру в Оранже))) там такая машина зимой незаменима))

не думаю, Метро на Позняках как то не транзитное для загорода
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:43

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Ну опять же, сколько в это же самое время стоили за метр квартиры в этом доме?


Ээээ. Я не понимаю к чему это? Понятно, что объект был недооценен, но никто эту недооцененность не видел. Я свою подругу, которая в это время искала куда вложиться притащила, говорю "бери рядом с моим". Она покрутила пальцем у виска и сказала, что она не сумасшедшая. Через три месяца, когда все отремонтировали, локти кусала.
Понятно, что выйти с деньгами на рынок, взять первое попавшееся и получить 30% прибыли малореально. Но разглядеть в объекте потенциал и использовать его вполне можно.
Здесь же на форуме обсуждали все интересные потенциальные ЖК, они не были в тайне, люди брали и говорили об этом.

К вам никаких вопросов. Просто Конговец (и не только он) призывает пересичных не морочить себе голову с такими поисками, а брать "по рынку" и копить на что-то лучшее (судя по всему снова "по рынку"). На примере многих своих знакомых я вижу что это не работает от слова "совсем". Чуть худший шлак меняют на чуть лучший. Чуть меньший на чуть больший. Вот и весь прогресс. Какой-то качественный скачок делают те, кто действует совершенно по-другому. В т.ч. типа как вы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:43

  Оранжевый-хит сезона написав:короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле :)

С чего вы взяли, что ТОП элегантный и образованный?
Мож он на каждом перекрестке орет другим участникам дорожного движения "От депил" и "А то что будит?"...
А чёткий паца чёткой чиксе в тесле стихи читает.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:46

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле :)

С чего вы взяли, что ТОП элегантный и образованный?
Мож он на каждом перекрестке орет другим участникам дорожного движения "От депил" и "А то что будит?"...
А чёткий паца чёткой чиксе в тесле стихи читает.

Ага, поэт, прозаик....про каких заек ?))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:02

  airmax78 написав:Просто Конговец (и не только он) призывает пересичных не морочить себе голову с такими поисками, а брать "по рынку" и копить на что-то лучшее (судя по всему снова "по рынку"). На примере многих своих знакомых я вижу что это не работает от слова "совсем".


И это тоже работает, просто в другие периоды и для других целей. Первую свою квартиру я купила в 2001, чтобы переехать со съемной. Это была обычная вторичка по обычной цене. Ребенку я так же покупала вторичку по рынку. Да, и сейчас эти квартиры стоят дороже, чем я их покупала тогда. Когда закрыла базовые потребности, то уже могла себе позволить поиграться и повыбирать момент или объект покупки. В 2005 я решила, что цены уже слишком и вышла в кэш/депозиты, ошиблась на три года, когда можно было неплохо заработать на новостроях. В 2011 ушла с депозитов, ошиблась на 3 года, потеряла на процентах. И т.д. Нет идеальных стратегий, гарантирующих постоянную прибыль и отсутствие рисков.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Я с оранжевым соглашусь )
Такой типаж должен на евроавто типа Х5 обязательно переделаный под газ )))

короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле :)
Не стройте шаблонов - рваться не будут :)
Faceless
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