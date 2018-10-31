|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:35
airmax78 написав:
Будова в Одессе - это то же самое что КГС в Киеве. Риск есть всегда, но согласитесь, если бы у вас были хотя бы 10% сомнений в том, что достроят - вас бы в эту инвестицию было не заманить никакой прибылью.
Как это не было сомнений? Они у всех тогда были. Поэтому я брала с переплатой 7%, но с первоначальным взносом 25%, хотя все 100% суммы были на руках.
И сейчас у меня есть сомнения. Точнее сомнений, что достроят нет, т.к. в этом районе недостроев не бывает, но вот за три года или десять я не знаю.
-
Elensk
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:36
Elensk написав: airmax78 написав:
Ну опять же, сколько в это же самое время стоили за метр квартиры в этом доме?
Ээээ. Я не понимаю к чему это? Понятно, что объект был недооценен, но никто эту недооцененность не видел. Я свою подругу, которая в это время искала куда вложиться притащила, говорю "бери рядом с моим". Она покрутила пальцем у виска и сказала, что она не сумасшедшая. Через три месяца, когда все отремонтировали, локти кусала.
Понятно, что выйти с деньгами на рынок, взять первое попавшееся и получить 30% прибыли малореально. Но разглядеть в объекте потенциал и использовать его вполне можно.
Здесь же на форуме обсуждали все интересные потенциальные ЖК, они не были в тайне, люди брали и говорили об этом.
Первый кстати щас топит за нежилые в Оранж сити па 16500
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19250
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:38
Оранжевый-хит сезона написав:
Первый кстати щас топит за нежилые в Оранж сити па 16500
И кто слушает? А через пару лет будут говорить, это вы ниже рынка взяли.
-
Elensk
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:41
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Я с оранжевым соглашусь )
Такой типаж должен на евроавто типа Х5 обязательно переделаный под газ )))
короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле
Может этот топ живет за городом и в скором времени переедет в квартиру в Оранже))) там такая машина зимой незаменима))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28626
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2793 раз.
- Подякували: 4603 раз.
-
- Профіль
-
7
1
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:43
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Я с оранжевым соглашусь )
Такой типаж должен на евроавто типа Х5 обязательно переделаный под газ )))
короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле
Может этот топ живет за городом и в скором времени переедет в квартиру в Оранже))) там такая машина зимой незаменима))
не думаю, Метро на Позняках как то не транзитное для загорода
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19250
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:43
Elensk написав: airmax78 написав:
Ну опять же, сколько в это же самое время стоили за метр квартиры в этом доме?
Ээээ. Я не понимаю к чему это? Понятно, что объект был недооценен, но никто эту недооцененность не видел. Я свою подругу, которая в это время искала куда вложиться притащила, говорю "бери рядом с моим". Она покрутила пальцем у виска и сказала, что она не сумасшедшая. Через три месяца, когда все отремонтировали, локти кусала.
Понятно, что выйти с деньгами на рынок, взять первое попавшееся и получить 30% прибыли малореально. Но разглядеть в объекте потенциал и использовать его вполне можно.
Здесь же на форуме обсуждали все интересные потенциальные ЖК, они не были в тайне, люди брали и говорили об этом.
К вам никаких вопросов. Просто Конговец (и не только он) призывает пересичных не морочить себе голову с такими поисками, а брать "по рынку" и копить на что-то лучшее (судя по всему снова "по рынку"). На примере многих своих знакомых я вижу что это не работает от слова "совсем". Чуть худший шлак меняют на чуть лучший. Чуть меньший на чуть больший. Вот и весь прогресс. Какой-то качественный скачок делают те, кто действует совершенно по-другому. В т.ч. типа как вы.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26560
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 2951 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:43
Оранжевый-хит сезона написав:
короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле
С чего вы взяли, что ТОП элегантный и образованный?
Мож он на каждом перекрестке орет другим участникам дорожного движения "От депил" и "А то что будит?"...
А чёткий паца чёткой чиксе в тесле стихи читает.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3011
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:46
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле
С чего вы взяли, что ТОП элегантный и образованный?
Мож он на каждом перекрестке орет другим участникам дорожного движения "От депил" и "А то что будит?"...
А чёткий паца чёткой чиксе в тесле стихи читает.
Ага, поэт, прозаик....про каких заек ?))))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28626
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2793 раз.
- Подякували: 4603 раз.
-
- Профіль
-
7
1
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 01:02
airmax78 написав:
Просто Конговец (и не только он) призывает пересичных не морочить себе голову с такими поисками, а брать "по рынку" и копить на что-то лучшее (судя по всему снова "по рынку"). На примере многих своих знакомых я вижу что это не работает от слова "совсем".
И это тоже работает, просто в другие периоды и для других целей. Первую свою квартиру я купила в 2001, чтобы переехать со съемной. Это была обычная вторичка по обычной цене. Ребенку я так же покупала вторичку по рынку. Да, и сейчас эти квартиры стоят дороже, чем я их покупала тогда. Когда закрыла базовые потребности, то уже могла себе позволить поиграться и повыбирать момент или объект покупки. В 2005 я решила, что цены уже слишком и вышла в кэш/депозиты, ошиблась на три года, когда можно было неплохо заработать на новостроях. В 2011 ушла с депозитов, ошиблась на 3 года, потеряла на процентах. И т.д. Нет идеальных стратегий, гарантирующих постоянную прибыль и отсутствие рисков.
-
Elensk
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 01:09
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Я с оранжевым соглашусь )
Такой типаж должен на евроавто типа Х5 обязательно переделаный под газ )))
короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле
Не стройте шаблонов - рваться не будут
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22453
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 5028 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|