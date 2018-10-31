Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Просто Конговец (и не только он) призывает пересичных не морочить себе голову с такими поисками, а брать "по рынку" и копить на что-то лучшее (судя по всему снова "по рынку"). На примере многих своих знакомых я вижу что это не работает от слова "совсем".
И это тоже работает, просто в другие периоды и для других целей. Первую свою квартиру я купила в 2001, чтобы переехать со съемной. Это была обычная вторичка по обычной цене. Ребенку я так же покупала вторичку по рынку. Да, и сейчас эти квартиры стоят дороже, чем я их покупала тогда. Когда закрыла базовые потребности, то уже могла себе позволить поиграться и повыбирать момент или объект покупки. В 2005 я решила, что цены уже слишком и вышла в кэш/депозиты, ошиблась на три года, когда можно было неплохо заработать на новостроях. В 2011 ушла с депозитов, ошиблась на 3 года, потеряла на процентах. И т.д. Нет идеальных стратегий, гарантирующих постоянную прибыль и отсутствие рисков.
Зато есть стратегия гарантирующая прозябание начиная с 2006 года и по сегодняшний день: покупка советской вторички "по рынку".
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 01 лис, 2018 01:22, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Зато есть стратегия гарантирующая прозябание: покупка советской вторички "по рынку".
Нет, это фиксация в м2. Которая хеджирует ценовую неопределенность. Я никогда не ухожу на 100% в кэш или в недвигу. Есть часть недвиги (м2), которая только меняется. Мне все равно сколько стоит м2, мне важно сколько их у меня и какого качества. Т.е. задача стоит не заработать больше в деньгах, а улучшить качество и количество этих метров.
airmax78 написав:Зато есть стратегия гарантирующая прозябание: покупка советской вторички "по рынку".
Нет, это фиксация в м2. Которая хеджирует ценовую неопределенность. Я никогда не ухожу на 100% в кэш или в недвигу. Есть часть недвиги (м2), которая только меняется. Мне все равно сколько стоит м2, мне важно сколько их у меня и какого качества. Т.е. задача стоит не заработать больше в деньгах, а улучшить качество и количество этих метров.
С вашим слогом вам можно тренинги проводить. Потрясающая лаконичность и краткость изложения.
zzzzzz написав:С вашим слогом вам можно тренинги проводить. Потрясающая лаконичность и краткость изложения.
Вот только мысль до Макса я никак донести не могу. Уже не первый раз пробую. Если постоянно оценивать недвигу как актив в деньгах, то можно сойти с ума от радости или от горя, в зависимости от периода и ситуации на рынке. Если рассматривать в м2, то все становится намного спокойней и стабильней. Макс пытается играть на РН как на форексе или фьючерсах, купить дешевле, продать дороже и наоборот. Поэтому паникует, не вовремя входит/выходит и теряет.
zzzzzz написав:С вашим слогом вам можно тренинги проводить. Потрясающая лаконичность и краткость изложения.
Вот только мысль до Макса я никак донести не могу. Уже не первый раз пробую. Если постоянно оценивать недвигу как актив в деньгах, то можно сойти с ума от радости или от горя, в зависимости от периода и ситуации на рынке. Если рассматривать в м2, то все становится намного спокойней и стабильней.
Но ведь вы же не коллекционируете эти метры просто для своего удовольствия? Вкладывая деньги, человек, очевидно, ставит целью их преумножение.
zzzzzz написав:С вашим слогом вам можно тренинги проводить. Потрясающая лаконичность и краткость изложения.
Вот только мысль до Макса я никак донести не могу. Уже не первый раз пробую. Если постоянно оценивать недвигу как актив в деньгах, то можно сойти с ума от радости или от горя, в зависимости от периода и ситуации на рынке. Если рассматривать в м2, то все становится намного спокойней и стабильней.
Елена, это все пагубное влияние МБА - я все считаю исключительно в долларах. И мне неважно сколько у меня метров. Важен только их эквивавлент в долларах США.
airmax78 написав:Елена, это все пагубное влияние МБА - я все считаю исключительно в долларах. И мне неважно сколько у меня метров. Важен только их эквивавлент в долларах США.
Иногда для увеличения доли рынка жертвуют прибылью .
Значит ты не чувствуешь и не понимаешь этот рынок. Тогда лучше в акции и фьючерсы. А недвигу мечты купить в несколько итераций. Купил, накопил (наколядовал на бирже), нашел лучше, продал старое, добавил, купил и на новый круг.
Востаннє редагувалось Elensk в Чет 01 лис, 2018 01:52, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Елена, это все пагубное влияние МБА - я все считаю исключительно в долларах. И мне неважно сколько у меня метров. Важен только их эквивавлент в долларах США.
Иногда для увеличения доли рынка жертвуют прибылью .
Значит ты не чувствуешь и не понимаешь этот рынок. Тогда лучше в акции и фьючерсы. А недвигу мечты купить в несколько итераций. Купил, накопил (наколядовал на бирже), нашел лучше, продал и добавил, купил и на новый круг.
Да что тут особо чувствовать и понимать? Ваши критерии - это простой здравый смысл. В 2013м я от них отступил только потому, что очень квартира была нужна (как мне тогда казалось), а все что полномтью соответствовало критериям начиналось от 2.5 куе и выше. Надо было просто подождать, не спешить с покупкой. Но деньги жгли ляжку, а семейные обстоятельства, типа подгоняли.