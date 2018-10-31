RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2540254125422543>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:11

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Просто Конговец (и не только он) призывает пересичных не морочить себе голову с такими поисками, а брать "по рынку" и копить на что-то лучшее (судя по всему снова "по рынку"). На примере многих своих знакомых я вижу что это не работает от слова "совсем".


И это тоже работает, просто в другие периоды и для других целей. Первую свою квартиру я купила в 2001, чтобы переехать со съемной. Это была обычная вторичка по обычной цене. Ребенку я так же покупала вторичку по рынку. Да, и сейчас эти квартиры стоят дороже, чем я их покупала тогда. Когда закрыла базовые потребности, то уже могла себе позволить поиграться и повыбирать момент или объект покупки. В 2005 я решила, что цены уже слишком и вышла в кэш/депозиты, ошиблась на три года, когда можно было неплохо заработать на новостроях. В 2011 ушла с депозитов, ошиблась на 3 года, потеряла на процентах. И т.д. Нет идеальных стратегий, гарантирующих постоянную прибыль и отсутствие рисков.

Зато есть стратегия гарантирующая прозябание начиная с 2006 года и по сегодняшний день: покупка советской вторички "по рынку".
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 01 лис, 2018 01:22, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 26563
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Зато есть стратегия гарантирующая прозябание: покупка советской вторички "по рынку".


Нет, это фиксация в м2. Которая хеджирует ценовую неопределенность. Я никогда не ухожу на 100% в кэш или в недвигу. Есть часть недвиги (м2), которая только меняется. Мне все равно сколько стоит м2, мне важно сколько их у меня и какого качества. Т.е. задача стоит не заработать больше в деньгах, а улучшить качество и количество этих метров.
Elensk
 
Повідомлень: 789
З нами з: 03.03.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:25

  airmax78 написав:Зато есть стратегия гарантирующая прозябание: покупка советской вторички "по рынку".

А что не так с советской вторичкой? Или вы думаете, что после большого пи...еца ваш Рыбальский в цене не потеряет?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 439
З нами з: 26.02.18
Подякував: 107 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:25

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Зато есть стратегия гарантирующая прозябание: покупка советской вторички "по рынку".


Нет, это фиксация в м2. Которая хеджирует ценовую неопределенность. Я никогда не ухожу на 100% в кэш или в недвигу. Есть часть недвиги (м2), которая только меняется. Мне все равно сколько стоит м2, мне важно сколько их у меня и какого качества. Т.е. задача стоит не заработать больше в деньгах, а улучшить качество и количество этих метров.


С вашим слогом вам можно тренинги проводить. Потрясающая лаконичность и краткость изложения.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28628
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2793 раз.
Подякували: 4603 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:С вашим слогом вам можно тренинги проводить. Потрясающая лаконичность и краткость изложения.


Вот только мысль до Макса я никак донести не могу. Уже не первый раз пробую.
Если постоянно оценивать недвигу как актив в деньгах, то можно сойти с ума от радости или от горя, в зависимости от периода и ситуации на рынке. Если рассматривать в м2, то все становится намного спокойней и стабильней.
Макс пытается играть на РН как на форексе или фьючерсах, купить дешевле, продать дороже и наоборот. Поэтому паникует, не вовремя входит/выходит и теряет.
Elensk
 
Повідомлень: 789
З нами з: 03.03.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:40

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:С вашим слогом вам можно тренинги проводить. Потрясающая лаконичность и краткость изложения.


Вот только мысль до Макса я никак донести не могу. Уже не первый раз пробую.
Если постоянно оценивать недвигу как актив в деньгах, то можно сойти с ума от радости или от горя, в зависимости от периода и ситуации на рынке. Если рассматривать в м2, то все становится намного спокойней и стабильней.

Но ведь вы же не коллекционируете эти метры просто для своего удовольствия? Вкладывая деньги, человек, очевидно, ставит целью их преумножение.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 439
З нами з: 26.02.18
Подякував: 107 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:40

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:С вашим слогом вам можно тренинги проводить. Потрясающая лаконичность и краткость изложения.


Вот только мысль до Макса я никак донести не могу. Уже не первый раз пробую.
Если постоянно оценивать недвигу как актив в деньгах, то можно сойти с ума от радости или от горя, в зависимости от периода и ситуации на рынке. Если рассматривать в м2, то все становится намного спокойней и стабильней.

Елена, это все пагубное влияние МБА - я все считаю исключительно в долларах. И мне неважно сколько у меня метров. Важен только их эквивавлент в долларах США.
airmax78
 
Повідомлень: 26563
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:49

  airmax78 написав:Елена, это все пагубное влияние МБА - я все считаю исключительно в долларах. И мне неважно сколько у меня метров. Важен только их эквивавлент в долларах США.


Иногда для увеличения доли рынка жертвуют прибылью :).

Значит ты не чувствуешь и не понимаешь этот рынок. Тогда лучше в акции и фьючерсы.
А недвигу мечты купить в несколько итераций. Купил, накопил (наколядовал на бирже), нашел лучше, продал старое, добавил, купил и на новый круг.
Востаннє редагувалось Elensk в Чет 01 лис, 2018 01:52, всього редагувалось 1 раз.
Elensk
 
Повідомлень: 789
З нами з: 03.03.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:52

  Gastarbaiter написав:Но ведь вы же не коллекционируете эти метры просто для своего удовольствия?


Эти метры приносят постоянный доход как минимум с аренды. Улучшается качество метров, растет доход. Увеличивается количество метров, растет доход.
Elensk
 
Повідомлень: 789
З нами з: 03.03.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 02:03

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Елена, это все пагубное влияние МБА - я все считаю исключительно в долларах. И мне неважно сколько у меня метров. Важен только их эквивавлент в долларах США.


Иногда для увеличения доли рынка жертвуют прибылью :).

Значит ты не чувствуешь и не понимаешь этот рынок. Тогда лучше в акции и фьючерсы.
А недвигу мечты купить в несколько итераций. Купил, накопил (наколядовал на бирже), нашел лучше, продал и добавил, купил и на новый круг.

Да что тут особо чувствовать и понимать? Ваши критерии - это простой здравый смысл. В 2013м я от них отступил только потому, что очень квартира была нужна (как мне тогда казалось), а все что полномтью соответствовало критериям начиналось от 2.5 куе и выше. Надо было просто подождать, не спешить с покупкой. Но деньги жгли ляжку, а семейные обстоятельства, типа подгоняли.
airmax78
 
Повідомлень: 26563
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2952 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2540254125422543>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Elensk, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1169, 1170, 1171
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11700 2090648
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 20:59
Vadim V
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 187
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167533
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.