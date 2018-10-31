Додано: Чет 01 лис, 2018 02:25

Elensk написав: airmax78 написав: Так и доллары точно также приносят доход. Только при этом они обладают абсолютной ликвидностью и за них можно купить все в любой точке мира. Так и доллары точно также приносят доход. Только при этом они обладают абсолютной ликвидностью и за них можно купить все в любой точке мира.



Да. Это просто разные инструменты, кому что нравится. Да. Это просто разные инструменты, кому что нравится.

Вот почему я не спорю и уважительно слушаю интересные рассказы Елены ?У меня старый товарищ точно так же рассуждал. Еще в 2011-2012 мы спорили до посинения, а потом каждый пошел своей дорогой. Я мыслю как типичный финансист, у меня все в денежном выражении должно быть. И деньги имеют свою цену в кажом отдельно взятом промежутке времени.Так что спорить с Еленой я не буду, а вот выслушивать ее поучительные примеры особенно вкупе с граммотным анализом я буду с большим интересом.Макс, просто прими что есть люди с другими взглядами. У кого-то активы могут измеряться в ретроавто, у кого-то в кол-ве научных статей, у кого-то в кол-ве спасенных пациентах. У всех своя шкала ценностей.Разные люди по разному смотрят на деньги. Елена в деньгах видит квадратные метры, я и ты в них видим средство производства, а некоторые новую шубу или платье ))