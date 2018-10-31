Так и доллары точно также приносят доход. Только при этом они обладают абсолютной ликвидностью и за них можно купить все в любой точке мира.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 02:05
Так и доллары точно также приносят доход. Только при этом они обладают абсолютной ликвидностью и за них можно купить все в любой точке мира.
Додано: Чет 01 лис, 2018 02:17
Додано: Чет 01 лис, 2018 02:25
Вот почему я не спорю и уважительно слушаю интересные рассказы Елены ?
У меня старый товарищ точно так же рассуждал. Еще в 2011-2012 мы спорили до посинения, а потом каждый пошел своей дорогой. Я мыслю как типичный финансист, у меня все в денежном выражении должно быть. И деньги имеют свою цену в кажом отдельно взятом промежутке времени.
Так что спорить с Еленой я не буду, а вот выслушивать ее поучительные примеры особенно вкупе с граммотным анализом я буду с большим интересом.
Макс, просто прими что есть люди с другими взглядами. У кого-то активы могут измеряться в ретроавто, у кого-то в кол-ве научных статей, у кого-то в кол-ве спасенных пациентах. У всех своя шкала ценностей.
Разные люди по разному смотрят на деньги. Елена в деньгах видит квадратные метры, я и ты в них видим средство производства, а некоторые новую шубу или платье ))
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 лис, 2018 02:40
Чтобы за квадратные метры купить шубу/авто/колбасу, их вначале нужно поменять на деньги. Измерение в квадратных метрах может быть только если речь идет о жилье для себя. Тогда действительно не очень важно сколько что стоит.
Додано: Чет 01 лис, 2018 02:50
Отвечу за Елену. Кол-во квадратных метров это в любом случае актив который генерирует прибыль на которую можно еще купить новые квадратные метры. В случае с Еленой это вторичный инструмент. А вообще этот спор можно продолжать бесконечно. Это надо просто понять, это другое мышление. Если это понять то можно понять и другие виды мышления. Например художников. Их актив - это вдохновение.
Живите своим умом!
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