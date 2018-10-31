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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2540254125422543

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 02:05

  Elensk написав:
  Gastarbaiter написав:Но ведь вы же не коллекционируете эти метры просто для своего удовольствия?


Эти метры приносят постоянный доход как минимум с аренды. Улучшается качество метров, растет доход. Увеличивается количество метров, растет доход.

Так и доллары точно также приносят доход. Только при этом они обладают абсолютной ликвидностью и за них можно купить все в любой точке мира.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 02:17

  airmax78 написав:Так и доллары точно также приносят доход. Только при этом они обладают абсолютной ликвидностью и за них можно купить все в любой точке мира.


Да. Это просто разные инструменты, кому что нравится.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 02:25

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Так и доллары точно также приносят доход. Только при этом они обладают абсолютной ликвидностью и за них можно купить все в любой точке мира.


Да. Это просто разные инструменты, кому что нравится.


Вот почему я не спорю и уважительно слушаю интересные рассказы Елены ?
У меня старый товарищ точно так же рассуждал. Еще в 2011-2012 мы спорили до посинения, а потом каждый пошел своей дорогой. Я мыслю как типичный финансист, у меня все в денежном выражении должно быть. И деньги имеют свою цену в кажом отдельно взятом промежутке времени.
Так что спорить с Еленой я не буду, а вот выслушивать ее поучительные примеры особенно вкупе с граммотным анализом я буду с большим интересом.

Макс, просто прими что есть люди с другими взглядами. У кого-то активы могут измеряться в ретроавто, у кого-то в кол-ве научных статей, у кого-то в кол-ве спасенных пациентах. У всех своя шкала ценностей.
Разные люди по разному смотрят на деньги. Елена в деньгах видит квадратные метры, я и ты в них видим средство производства, а некоторые новую шубу или платье ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 02:40

  zzzzzz написав:Разные люди по разному смотрят на деньги. Елена в деньгах видит квадратные метры, я и ты в них видим средство производства, а некоторые новую шубу или платье ))

Чтобы за квадратные метры купить шубу/авто/колбасу, их вначале нужно поменять на деньги. Измерение в квадратных метрах может быть только если речь идет о жилье для себя. Тогда действительно не очень важно сколько что стоит.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 02:50

  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:Разные люди по разному смотрят на деньги. Елена в деньгах видит квадратные метры, я и ты в них видим средство производства, а некоторые новую шубу или платье ))

Чтобы за квадратные метры купить шубу/авто/колбасу, их вначале нужно поменять на деньги. Измерение в квадратных метрах может быть только если речь идет о жилье для себя. Тогда действительно не очень важно сколько что стоит.

Отвечу за Елену. Кол-во квадратных метров это в любом случае актив который генерирует прибыль на которую можно еще купить новые квадратные метры. В случае с Еленой это вторичный инструмент. А вообще этот спор можно продолжать бесконечно. Это надо просто понять, это другое мышление. Если это понять то можно понять и другие виды мышления. Например художников. Их актив - это вдохновение.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 07:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
Значит ты не чувствуешь и не понимаешь этот рынок. Тогда лучше в акции и фьючерсы.
А недвигу мечты купить в несколько итераций. Купил, накопил (наколядовал на бирже), нашел лучше, продал старое, добавил, купил и на новый круг.


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 07:07

Интеоесно, сколько квартир в 2018 году купили учителя, соцработники, медработники и прочие госслужащие ? Можете не отвечать. 0,0 %. Покупают предприниматели, прокуроры, судьи и другие мздаимцы.

https://petrimazepa.com/pm-daily311018positive
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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