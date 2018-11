Додано: Чет 01 лис, 2018 07:05

Elensk написав:

Значит ты не чувствуешь и не понимаешь этот рынок. Тогда лучше в акции и фьючерсы.

А недвигу мечты купить в несколько итераций. Купил, накопил (наколядовал на бирже), нашел лучше, продал старое, добавил, купил и на новый круг.



+

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.