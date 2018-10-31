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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:29

  Первый написав:Нарешті закінчився шабаш темних сил дорожая, спекулянтів та орендодавців - тих хто наживається на бідності/неосвідченості трударів українців . Надіюсь хоч сьогодні будемо про світле, про неминучісь п..ца України.

А от і мінюст з новинами. На 10% збільшилась реєстрація оборудки з нерухомості - масово валять з країни і розпродують за що дають.
Таки не всі встигли злитися на хаях. :mrgreen:

Зи. Масштаби звалу вражають. Вже тікають з будинками. Пропав цілий будинок на коновальця (навпроти заправки лукойла). Респект колишнім мешканцям. Щоб не постраждали при переїзді перехожі, збудували зелений тин кругом майданчика.

Ви хоч посилання на інфу давайте. Мешкаю на Коновальця. Навпроти заправки (біля технопарку Верховної Ради) була будівля хлібзаводу, яку декілька днів тому почали зносити. Поряд - дво- чи трьохповерховий старезний житловий будинок. То про який зниклий будинок йдеться ??
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:49

  Оранжевый-хит сезона написав:короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле :)


тяжело Вам в магазин ходить... пока найдешь интересных персонажей, пока сфоткаешь их, пока на парковку за ними выбежишь, пока машину сфоткаешь и номера... вернешься за продуктами - опять новые персонажи...
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:51

  ihorkyiv написав:Мешкаю на Коновальця. Навпроти заправки (біля технопарку Верховної Ради) була будівля хлібзаводу, яку декілька днів тому почали зносити. Поряд - дво- чи трьохповерховий старезний житловий будинок. То про який зниклий будинок йдеться ??


первый тролит по своему обыкновению)
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:58

  Elensk написав:
И это тоже работает, просто в другие периоды и для других целей. Первую свою квартиру я купила в 2001, чтобы переехать со съемной. Это была обычная вторичка по обычной цене. Ребенку я так же покупала вторичку по рынку. Да, и сейчас эти квартиры стоят дороже, чем я их покупала тогда. Когда закрыла базовые потребности, то уже могла себе позволить поиграться и повыбирать момент или объект покупки. В 2005 я решила, что цены уже слишком и вышла в кэш/депозиты, ошиблась на три года, когда можно было неплохо заработать на новостроях. В 2011 ушла с депозитов, ошиблась на 3 года, потеряла на процентах. И т.д. Нет идеальных стратегий, гарантирующих постоянную прибыль и отсутствие рисков.


Я считаю Вас открытием ветки за последнее время. Как говорится - респект и уважуха. Скажите, вот Вы ребенку купили квартиру - почему? Есть мнение от "успешных", что дети сами должны покупать, а не на все готовенькое. Искренне интересует Ваша точка зрения на этот момент.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доброго дня, шановне товариство!
... бачу, що вчора багатьом не спалось до 4-ї ранку! )))

... от в мене давно вимальовувалось питання до всіх "лендлордів"(і особливо до Оленки/Elensk)
- ну от купили для здачі в оренду одну нормальну однуху в норм. локації.... ну нехай ще одну... - все! - для чого ще купляти 3 - 4-5 - 6-ту квартиру? - чому решта коштів не тримати в кеші?
- для чого ті "зайві метри" накупляти?
- дві однухи здавати в оренду цілком достатньо для "забезпечення пенсії"
- для дітей? - так їм і так вони перейдуть по спадщині, а просто їм зразу "дати", так це не зовсім правильно! - трема дати їм освіту, а решти нехай самі "пікорюють гори"! - просто можна допомогти/підтримати, а ГОТОВЕ давати - не правильно!

... то ж для чого стільки "зайвих метрів"?
- ввійшли в азарт?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:10

На Крайней Укрбуд что-то тишина, невидно никаких движений. Интересно, его еще строят?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:14

Чаще почитаешь, все таки купили в 2001-м году на самом минимуме. Интернет такой интернет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:15

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:С вашим слогом вам можно тренинги проводить. Потрясающая лаконичность и краткость изложения.


Вот только мысль до Макса я никак донести не могу. Уже не первый раз пробую.
Если постоянно оценивать недвигу как актив в деньгах, то можно сойти с ума от радости или от горя, в зависимости от периода и ситуации на рынке. Если рассматривать в м2, то все становится намного спокойней и стабильней.
Макс пытается играть на РН как на форексе или фьючерсах, купить дешевле, продать дороже и наоборот. Поэтому паникует, не вовремя входит/выходит и теряет.


Макс пудрит мозги ветке непонятно с какой целью. Не кормите троля - он и чесаться не будет :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:16

  hxbbgaf написав:На Крайней Укрбуд что-то тишина, невидно никаких движений. Интересно, его еще строят?

Пока тишина на Крайней. На Мурманской тоже заморозка у Укрбуда.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:16

  Долярчик написав:- дві однухи здавати в оренду цілком достатньо для "забезпечення пенсії"

И как Вам качество жизни на эту сумму?
А еще попробуйте в нашей стране серьезно заболеть...
Natt
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