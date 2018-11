Додано: Чет 01 лис, 2018 10:51

ihorkyiv написав: Мешкаю на Коновальця. Навпроти заправки (біля технопарку Верховної Ради) була будівля хлібзаводу, яку декілька днів тому почали зносити. Поряд - дво- чи трьохповерховий старезний житловий будинок. То про який зниклий будинок йдеться ?? Мешкаю на Коновальця. Навпроти заправки (біля технопарку Верховної Ради) була будівля хлібзаводу, яку декілька днів тому почали зносити. Поряд - дво- чи трьохповерховий старезний житловий будинок. То про який зниклий будинок йдеться ??



первый тролит по своему обыкновению)

первый тролит по своему обыкновению)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.