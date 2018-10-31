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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:18

  striped написав:что дети сами должны покупать, а не на все готовенькое. Искренне интересует Ваша точка зрения на этот момент.


Тут я не объективна :). И считаю, что стартовое жилье при наличии возможности ребенку надо дать, особенно девочкам. Чтобы они не попадали в зависимость и не жили с неподходящими партнерами, потому что некуда уйти. Но ни в коем случае, не оформлять на них собственность, пока не появятся мозги :). Отсутствие жилья не всегда и не всех стимулирует на подвиги, часто оно стимулирует стратегию выживания, а не развития.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:21

  striped написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле :)


тяжело Вам в магазин ходить... пока найдешь интересных персонажей, пока сфоткаешь их, пока на парковку за ними выбежишь, пока машину сфоткаешь и номера... вернешься за продуктами - опять новые персонажи...

Очень хорошо, что Унуноктий человек наблюдательный. Благодаря таким гражданам часто и находят разных маньяков и серийных убийц.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:21

  hxbbgaf написав:Чаще почитаешь, все таки купили в 2001-м году на самом минимуме. Интернет такой интернет.

Почему же обязательно интересный?
Дело давнее, поэтому чутка вскроюсь.
Купил в 1998м, продал с убытком в начале 2000го. Осенью 2000-го откупился с хорошим профитом, а в 2001м летом взял еще один однокомнатный шлачек
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:22

  Elensk написав: считаю, что стартовое жилье при наличии возможности ребенку надо дать, особенно девочкам. Чтобы они не попадали в зависимость и не жили с неподходящими партнерами, потому что некуда уйти. Но ни в коем случае, не оформлять на них собственность, пока не появятся мозги :). Отсутствие жилья не всегда и не всех стимулирует на подвиги, часто оно стимулирует стратегию выживания, а не развития.


у девочек со своим жильем очень быстро заводятся двуногие домашние животные)
дети всегда могут пожить с родителями, но собственное жилье, снимаемое или купленное за свои деньги - важный этап, который не стоит перескакивать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:35

  Natt написав:
  Долярчик написав:- дві однухи здавати в оренду цілком достатньо для "забезпечення пенсії"

И как Вам качество жизни на эту сумму?
А еще попробуйте в нашей стране серьезно заболеть...

... то з 20К грн з оренди - куйова пенсія, а на 1,5К грн державної -" в самий раз"?! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:37

  Долярчик написав:- ну от купили для здачі в оренду одну нормальну однуху в норм. локації.... ну нехай ще одну... - все! - для чого ще купляти 3 - 4-5 - 6-ту квартиру? - чому решта коштів не тримати в кеші?


Я не держу все активы в недвиге. В аренде постоянно у меня 3 квартиры, остальные участвуют в ротациях для повышения качества или заработка.
При играх с недвигой всегда должен быть запас кэша, чтобы закрыть кассовые разрывы и не продавать для этого что-то быстро и невыгодно. Вынужденные продажи - это самый плохой вариант развития событий.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:38

  kingkongovets написав:
  Elensk написав: считаю, что стартовое жилье при наличии возможности ребенку надо дать, особенно девочкам. Чтобы они не попадали в зависимость и не жили с неподходящими партнерами, потому что некуда уйти. Но ни в коем случае, не оформлять на них собственность, пока не появятся мозги :). Отсутствие жилья не всегда и не всех стимулирует на подвиги, часто оно стимулирует стратегию выживания, а не развития.


у девочек со своим жильем очень быстро заводятся двуногие домашние животные)
дети всегда могут пожить с родителями, но собственное жилье, снимаемое или купленное за свои деньги - важный этап, который не стоит перескакивать

Ну а почему б не обеспечить "соцминимум" в виде 1к шлака? Адекватного человека такой старт не расслабит, ну а если не совсем путевое дитё, то пусть живёт там всю жизнь.
Просто молодые годы - самое продуктивное время, которое можно использовать гораздо толковее чем подрабатывая на трешевых работах ради выживания.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:43

  hxbbgaf написав:Чаще почитаешь, все таки купили в 2001-м году на самом минимуме. Интернет такой интернет.


Да, так получилось. Причем я уже попала на начало роста, когда буквально за 2-3 месяца цены начали расти на глазах. Но я тогда просто искала себе квартиру и даже не думала о каких-то инвестициях. Считаю, что очень повезло. Первую квартиру мне кредитовал работодатель, это было условием контракта.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:44

  Рыба-сом написав:Ну а почему б не обеспечить "соцминимум" в виде 1к шлака? Адекватного человека такой старт не расслабит, ну а если не совсем путевое дитё, то пусть живёт там всю жизнь.
Просто молодые годы - самое продуктивное время, которое можно использовать гораздо толковее чем подрабатывая на трешевых работах ради выживания.


потому шо достаточно насмотрелся уже к чему это "обеспечение соцминимумом" приводит)
и аргументов таких наслушался
а больше всего в итоге добиваются как раз те, кто привык расчитывать только на себя
се ля ви)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:45

  kingkongovets написав:дети всегда могут пожить с родителями,


Пока дети живут с родителями, они остаются детьми.
Elensk
 
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