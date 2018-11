Додано: Чет 01 лис, 2018 11:22

Elensk написав: считаю, что стартовое жилье при наличии возможности ребенку надо дать, особенно девочкам. Чтобы они не попадали в зависимость и не жили с неподходящими партнерами, потому что некуда уйти. Но ни в коем случае, не оформлять на них собственность, пока не появятся мозги . Отсутствие жилья не всегда и не всех стимулирует на подвиги, часто оно стимулирует стратегию выживания, а не развития.



у девочек со своим жильем очень быстро заводятся двуногие домашние животные)

у девочек со своим жильем очень быстро заводятся двуногие домашние животные)

дети всегда могут пожить с родителями, но собственное жилье, снимаемое или купленное за свои деньги - важный этап, который не стоит перескакивать

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.