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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:18
striped написав:
что дети сами должны покупать, а не на все готовенькое. Искренне интересует Ваша точка зрения на этот момент.
Тут я не объективна
. И считаю, что стартовое жилье при наличии возможности ребенку надо дать, особенно девочкам. Чтобы они не попадали в зависимость и не жили с неподходящими партнерами, потому что некуда уйти. Но ни в коем случае, не оформлять на них собственность, пока не появятся мозги
. Отсутствие жилья не всегда и не всех стимулирует на подвиги, часто оно стимулирует стратегию выживания, а не развития.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:21
striped написав: Оранжевый-хит сезона написав:
короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле
тяжело Вам в магазин ходить... пока найдешь интересных персонажей, пока сфоткаешь их, пока на парковку за ними выбежишь, пока машину сфоткаешь и номера... вернешься за продуктами - опять новые персонажи...
Очень хорошо, что Унуноктий человек наблюдательный. Благодаря таким гражданам часто и находят разных маньяков и серийных убийц.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:21
hxbbgaf написав:
Чаще почитаешь, все таки купили в 2001-м году на самом минимуме. Интернет такой интернет.
Почему же обязательно интересный?
Дело давнее, поэтому чутка вскроюсь.
Купил в 1998м, продал с убытком в начале 2000го. Осенью 2000-го откупился с хорошим профитом, а в 2001м летом взял еще один однокомнатный шлачек
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:22
Elensk написав:
считаю, что стартовое жилье при наличии возможности ребенку надо дать, особенно девочкам. Чтобы они не попадали в зависимость и не жили с неподходящими партнерами, потому что некуда уйти. Но ни в коем случае, не оформлять на них собственность, пока не появятся мозги
. Отсутствие жилья не всегда и не всех стимулирует на подвиги, часто оно стимулирует стратегию выживания, а не развития.
у девочек со своим жильем очень быстро заводятся двуногие домашние животные)
дети всегда могут пожить с родителями, но собственное жилье, снимаемое или купленное за свои деньги - важный этап, который не стоит перескакивать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:35
Natt написав: Долярчик написав:
- дві однухи здавати в оренду цілком достатньо для "забезпечення пенсії"
И как Вам качество жизни на эту сумму?
А еще попробуйте в нашей стране серьезно заболеть...
... то з 20К грн з оренди - куйова пенсія, а на 1,5К грн державної -" в самий раз"?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:37
Долярчик написав:
- ну от купили для здачі в оренду одну нормальну однуху в норм. локації.... ну нехай ще одну... - все! - для чого ще купляти 3 - 4-5 - 6-ту квартиру? - чому решта коштів не тримати в кеші?
Я не держу все активы в недвиге. В аренде постоянно у меня 3 квартиры, остальные участвуют в ротациях для повышения качества или заработка.
При играх с недвигой всегда должен быть запас кэша, чтобы закрыть кассовые разрывы и не продавать для этого что-то быстро и невыгодно. Вынужденные продажи - это самый плохой вариант развития событий.
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Elensk
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:38
kingkongovets написав: Elensk написав:
считаю, что стартовое жилье при наличии возможности ребенку надо дать, особенно девочкам. Чтобы они не попадали в зависимость и не жили с неподходящими партнерами, потому что некуда уйти. Но ни в коем случае, не оформлять на них собственность, пока не появятся мозги
. Отсутствие жилья не всегда и не всех стимулирует на подвиги, часто оно стимулирует стратегию выживания, а не развития.
у девочек со своим жильем очень быстро заводятся двуногие домашние животные)
дети всегда могут пожить с родителями, но собственное жилье, снимаемое или купленное за свои деньги - важный этап, который не стоит перескакивать
Ну а почему б не обеспечить "соцминимум" в виде 1к шлака? Адекватного человека такой старт не расслабит, ну а если не совсем путевое дитё, то пусть живёт там всю жизнь.
Просто молодые годы - самое продуктивное время, которое можно использовать гораздо толковее чем подрабатывая на трешевых работах ради выживания.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:43
hxbbgaf написав:
Чаще почитаешь, все таки купили в 2001-м году на самом минимуме. Интернет такой интернет.
Да, так получилось. Причем я уже попала на начало роста, когда буквально за 2-3 месяца цены начали расти на глазах. Но я тогда просто искала себе квартиру и даже не думала о каких-то инвестициях. Считаю, что очень повезло. Первую квартиру мне кредитовал работодатель, это было условием контракта.
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Elensk
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:44
Рыба-сом написав:
Ну а почему б не обеспечить "соцминимум" в виде 1к шлака? Адекватного человека такой старт не расслабит, ну а если не совсем путевое дитё, то пусть живёт там всю жизнь.
Просто молодые годы - самое продуктивное время, которое можно использовать гораздо толковее чем подрабатывая на трешевых работах ради выживания.
потому шо достаточно насмотрелся уже к чему это "обеспечение соцминимумом" приводит)
и аргументов таких наслушался
а больше всего в итоге добиваются как раз те, кто привык расчитывать только на себя
се ля ви)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:45
kingkongovets написав:
дети всегда могут пожить с родителями,
Пока дети живут с родителями, они остаются детьми.
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Elensk
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