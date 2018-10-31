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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2544254525462547>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:у девочек со своим жильем очень быстро заводятся двуногие домашние животные)


В момент понимания, что рядом двуногое животное, из своего жилья его легче выпхать, чем уйти самой в никуда или к родителям.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:48

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Ну а почему б не обеспечить "соцминимум" в виде 1к шлака? Адекватного человека такой старт не расслабит, ну а если не совсем путевое дитё, то пусть живёт там всю жизнь.
Просто молодые годы - самое продуктивное время, которое можно использовать гораздо толковее чем подрабатывая на трешевых работах ради выживания.


потому шо достаточно насмотрелся уже к чему это "обеспечение соцминимумом" приводит)
и аргументов таких наслушался
а больше всего в итоге добиваются как раз те, кто привык расчитывать только на себя
се ля ви)

Очень грустно, когда человека что-то делать мотивирует сугубо нужда.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Дети должны ехать учиться далеко. Смотреть на мир. Возможно, вернуться потом. Но привязывать их недвигой к Киеву, Одессе, Украине - точно не стоит.
    Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 01 лис, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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    Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:49

      Elensk написав:
      kingkongovets написав:дети всегда могут пожить с родителями,


    Пока дети живут с родителями, они остаются детьми.


    вот именно)
    а если они живут в купленной, или снимаемой за деньги родителей квартире они офигенно взрослеют?)
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
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    Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:50

      Рыба-сом написав:Ну а почему б не обеспечить "соцминимум" в виде 1к шлака? Адекватного человека такой старт не расслабит, ну а если не совсем путевое дитё, то пусть живёт там всю жизнь.
    Просто молодые годы - самое продуктивное время, которое можно использовать гораздо толковее чем подрабатывая на трешевых работах ради выживания.


    100%
    Elensk
     
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    всегда надо находить баланс между родительской опекой и предоставлением полной независимости.
    Живите своим умом!
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    Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:53

      kingkongovets написав:а больше всего в итоге добиваются как раз те, кто привык расчитывать только на себя
    се ля ви)


    Это оптическая иллюзия.
    Вызвана широко разрекламированными примерами, которые действительно реальны.
    Но если взять системный подход, отобрать жизненный путь 1000 детей очень обеспеченных родителей, которые явно помогали чадам идти наверх, и 1000 детей, которые пытались подняться рассчитывая исключительно на собственные силы, удивитесь насколько помощь обеспеченных родителей помогает выиграть в жизни.
    Востаннє редагувалось freeze в Чет 01 лис, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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    Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:55

      kingkongovets написав:
      Elensk написав:
      kingkongovets написав:дети всегда могут пожить с родителями,


    Пока дети живут с родителями, они остаются детьми.


    вот именно)
    а если они живут в купленной, или снимаемой за деньги родителей квартире они офигенно взрослеют?)

    Да, просто расходы уменьшаются на сумму аренды
    Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
    Рыба-сом
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    Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:56

      airmax78 написав:Дети должны ехать учиться далеко. Смотреть на мир. Возможно, вернуться потом. Но привязывать их недвигой к Киеву, Одессе, Украине - точно не стоит.


    Это не привязка. Это берлога, куда можно вернуться, чтобы восстановить силы, если что.

    Опять же, дети разные. Не все могут и будут добиваться, кто-то просто уйдет на дно. Я на своем ребенке не готова ставить подобные эксперименты.
    Плюс еще эгоистичное, я не хочу жить со взрослым ребенком, даже самым любимым :).
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    Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:57

      freeze написав:Но если взять системный подход, отобрать жизненный путь 1000 детей очень обеспеченных родителей, которые явно помогали чадам идти наверх, и 1000 детей, которые пытались подняться рассчитывая исключительно на собственные силы, удивитесь насколько помощь обеспеченных родителей помогает выиграть в жизни.


    Это при условии правильного воспитания.
    Живите своим умом!
    zzzzzz
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