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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:53
kingkongovets написав:
а больше всего в итоге добиваются как раз те, кто привык расчитывать только на себя
се ля ви)
++++
в гранит!!!
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:55
Elensk написав: Рыба-сом написав:
Не понял. А чего сразу ребенка рожать и т.д.? Или жить с родителями - это способ предохранения от ранней беременности?
Я тоже зависла
Даже не буду пытаться понять эту логику.
Это уже, конечно, оффтоп, но мне все больше кажется, что в данном случае Кингконговец больше опасается появления "двуногих жЫвотних" чем "расслабленных булок" у детей.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:58
freeze написав: kingkongovets написав:
а больше всего в итоге добиваются как раз те, кто привык расчитывать только на себя
се ля ви)
Это оптическая иллюзия.
Вызвана широко разрекламированными примерами, которые действительно реальны.
Но если взять системный подход, отобрать жизненный путь 1000 детей очень обеспеченных родителей, которые явно помогали чадам идти наверх, и 1000 детей, которые пытались подняться рассчитывая исключительно на собственные силы, удивитесь насколько помощь обеспеченных родителей помогает выиграть в жизни.
если мы сейчас говорим о папе у корыта который растит своего сыночка и для которого держит свое ,,корыто,, по наследству то хз, может это и помощь. а если мы говорим о обычной семье где родители говорят сыночку--ты что зачем тебе тратить деньги на съемную квартиру с женой, живите с нами, и сынок на это ведется--это печаль. У человека наглухо отбивается стимул и мотивация чего то добиваться и он в 99% случаев начинать плыть по течению а не грести веслами
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:06
Elensk написав:
Именно. Поэтому не полный клювик, а минимальный старт, обеспечивающий тылы.
Я насмотрелась на своих арендаторов. Мало кому из них удалось подняться, т.к. силы отжирала ежедневная борьба за выживание. Их не оставалось на учебу и развитие.
И хорошо помню себя, когда жила на съемной квартире и этот постоянный страх остаться на улице, если вдруг что-то случится с работой или здоровьем. Этот страх очень мешал что-то менять, заставлял соглашаться с невыгодными условиями работы ради стабильности.
А меня вот это вот все наоборот мобилизовало и стимулировало. Ибо если бы что-то случилось с работой или здоровьем, то варик велкам ту родители меня совсем никак не устраивал.
Да и для Вас на самом деле это все было отличным стимулом. Ибо когда сами заработали и купили первую квартиру, поняли, что так же можно купить и вторую, и третью... То есть то, что сделано один раз, всегда можно повторить.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:08
Рыба-сом написав:
Не понял. А чего сразу ребенка рожать и т.д.? Или жить с родителями - это способ предохранения от ранней беременности?
Upd
Вы ж сами советовали Эйру и Сержику повышать жилищные условия "ступеньками", а не ждать всю жизнь квартиру мечты
потому шо "личная жизнь" именно к такому результату и приводит в таком возрасте в большинстве случаев - сюрпрайз?
у сержика и эйра уже есть дети - поэтому
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 01 лис, 2018 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09
Жека79 написав:
а если мы говорим о обычной семье где родители говорят сыночку--ты что зачем тебе тратить деньги на съемную квартиру с женой, живите с нами, и сынок на это ведется
--это печаль.
Выделил ключевое.
Мне родители то самое настойчиво предлагали, но ума хватало представить себе такую "семейную жизнь".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:11
kingkongovets написав:
потому шо "личная жизнь" именно к такому результату и приводит в таком возрасте в большинстве случаев - сюрпрайз?
В случае отсутствия мозгов и передачи их функций половым органам - да.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:14
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
потому шо "личная жизнь" именно к такому результату и приводит в таком возрасте в большинстве случаев - сюрпрайз?
В случае отсутствия мозгов и передаче их функций половым органам - да.
с материнским инстинктом и инстинктом размножения не поспоришь) я ж вижу уже как она на детишек посматривает)
поэтому хочу шоп рождение ребенка для нее было осмысленным шагом и шоп она потом не тынялась по съемным хатам как сержик с максом, а привезла ребенка в свою
квартиру, в которой бы все было так, как она хочет
рожать детей пока у тебя нет своего жилья и ты не успел в жизни состояться - безответственно, но так бывает в 90% случаев, к сожалению
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:17
Natt написав:
Да и для Вас на самом деле это все было отличным стимулом. Ибо когда сами заработали и купили первую квартиру, поняли, что так же можно купить и вторую, и третью...
Наоборот. После того, как я обрела крышу над головой я позволила себе рисковать. Менять работы, ставить условия работодателям, искать новое и лучшее, вкладывать деньги, тратить на обучение. У меня руки развязались и крылья выросли.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:18
Жека79 написав:
airmax78 написав: striped написав:
тяжело Вам в магазин ходить... пока найдешь интересных персонажей, пока сфоткаешь их, пока на парковку за ними выбежишь, пока машину сфоткаешь и номера... вернешься за продуктами - опять новые персонажи...
Очень хорошо, что Унуноктий человек наблюдательный. Благодаря таким гражданам часто и находят разных маньяков и серийных убийц.
да он походу сам маньяк!!!
это ж надо фоткать людей на кассе в супермаркете !!!!
(причем заметьте самых обычных людей) которые из общей массы особо ничем и не выделяются. а потом после того как сфоткал идти за ними и вычислять какая у них машина
Унуноктий учился в институте МВД, у него глаз наметанный. Поэтому хорошо, что он бдительный.
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