Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Мешкаю на Коновальця. Навпроти заправки (біля технопарку Верховної Ради) була будівля хлібзаводу, яку декілька днів тому почали зносити. Поряд - дво- чи трьохповерховий старезний житловий будинок. То про який зниклий будинок йдеться ??
первый тролит по своему обыкновению)
Люди тікають хлібзаводами. Тисячі робочих місць....
Офіс метінвесту класний. Зробили на горі і зубожінні народу. Обідрали як липку і жирують!