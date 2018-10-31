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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2547254825492550

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:потому шо "личная жизнь" именно к такому результату и приводит в таком возрасте в большинстве случаев - сюрпрайз?


Так это не развитие самостоятельности, а попытки тотального контроля и подгона жизни ребенка под свои представления.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:26

  kingkongovets написав:
  ihorkyiv написав:Мешкаю на Коновальця. Навпроти заправки (біля технопарку Верховної Ради) була будівля хлібзаводу, яку декілька днів тому почали зносити. Поряд - дво- чи трьохповерховий старезний житловий будинок. То про який зниклий будинок йдеться ??


первый тролит по своему обыкновению)
Зображення


Люди тікають хлібзаводами. Тисячі робочих місць....

Офіс метінвесту класний. Зробили на горі і зубожінні народу. Обідрали як липку і жирують!
Всім процвітання!
Первый
 
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