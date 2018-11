Додано: Чет 01 лис, 2018 14:10

Elensk написав: Наоборот. После того, как я обрела крышу над головой я позволила себе рисковать. Менять работы, ставить условия работодателям, искать новое и лучшее, вкладывать деньги, тратить на обучение. У меня руки развязались и крылья выросли. Наоборот. После того, как я обрела крышу над головой я позволила себе рисковать. Менять работы, ставить условия работодателям, искать новое и лучшее, вкладывать деньги, тратить на обучение. У меня руки развязались и крылья выросли.



извините за личный вопрос - я правильно понял, шо вы купили свою первую квартиру уже имея ребенка? где вы жили до этого? извините за личный вопрос - я правильно понял, шо вы купили свою первую квартиру уже имея ребенка? где вы жили до этого?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.