Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Мешкаю на Коновальця. Навпроти заправки (біля технопарку Верховної Ради) була будівля хлібзаводу, яку декілька днів тому почали зносити. Поряд - дво- чи трьохповерховий старезний житловий будинок. То про який зниклий будинок йдеться ??
первый тролит по своему обыкновению)
Люди тікають хлібзаводами. Тисячі робочих місць....
Офіс метінвесту класний. Зробили на горі і зубожінні народу. Обідрали як липку і жирують!
Якщо на депресивній Чернігівщині почалося, то Києву сам Бог велів !!!! https://ubr.ua/market/real-estate/v-ukr ... mi-3877566 Але чинний закон таки треба модернізувати: 75% згодних на переселення, надання нового житла більшої площі з ремонтом у тому ж мікрорайоні тощо. Дай, Боже, щоб нарешті справа зсунулася з місця !!
kingkongovets написав:шоп она потом не тынялась по съемным хатам как сержик с максом, а привезла ребенка в свою квартиру, в которой бы все было так, как она хочет рожать детей пока у тебя нет своего жилья и ты не успел в жизни состояться - безответственно, но так бывает в 90% случаев, к сожалению
то есть, на способности и имущество её будущего мужа Вы не надеетесь. То-то я смотрю в нашей стране уровень ответственности в низах растёт: молодёжь в раннем возрасте размножаться не хочет-все едут на учёбу.заработки в Польшу и далее...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Унуноктий учился в институте МВД, у него глаз наметанный. Поэтому хорошо, что он бдительный
а может в леопардовом костюме-его бывшая пассия? фото сделал, чтоб потом разглядывать долгими зимними вечерами. Потому и проследовал за ней следом, чтоб посмотреть на чём она уедет, оценить в какую сторону жизнь забросила
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Оранжевый-хит сезона написав:короч разрыв шаблона, элегантный образованный ТОП на дизельном прадо и чёткий паца с чёткой чиксой на тесле
тяжело Вам в магазин ходить... пока найдешь интересных персонажей, пока сфоткаешь их, пока на парковку за ними выбежишь, пока машину сфоткаешь и номера... вернешься за продуктами - опять новые персонажи...
ihorkyiv написав:Мешкаю на Коновальця. Навпроти заправки (біля технопарку Верховної Ради) була будівля хлібзаводу, яку декілька днів тому почали зносити. Поряд - дво- чи трьохповерховий старезний житловий будинок. То про який зниклий будинок йдеться ??
первый тролит по своему обыкновению)
Люди тікають хлібзаводами. Тисячі робочих місць....
Офіс метінвесту класний. Зробили на горі і зубожінні народу. Обідрали як липку і жирують!
І не кажіть, любий колего. Подивіться, що кляті реформатори у регіонах виробляють, як спотворюють совітське надбання, прикривають новим асфальтом тотальне зубожіння, сухостійні дерева у парках вирубують, а вони ж, дерева, ще добробут при Брежневі пам’ятають. Скотиняки !!! https://gazeta.ua/articles/life/_zavdya ... sya/867228
Elensk написав:Наоборот. После того, как я обрела крышу над головой я позволила себе рисковать. Менять работы, ставить условия работодателям, искать новое и лучшее, вкладывать деньги, тратить на обучение. У меня руки развязались и крылья выросли.
извините за личный вопрос - я правильно понял, шо вы купили свою первую квартиру уже имея ребенка? где вы жили до этого?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.