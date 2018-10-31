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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2549255025512552>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересный диалог по поводу семьи, старта самому и с поддержкой родителей.
Учитывая свой жизненный опыт, я более склонен к парадигме Кинконговца:
- отношения действительно, в некоторой степени, расслабляют;
- считаю, что до 30 лет нужно делать карьеру со всех сил. Если повезет обзавестись целеустремленным партнером - хорошо. Если с этим целеустремленным партнером получится еще и сделать ребенка - еще лучше;
- на квартиру нужно заработать самому, что бы почувствовать тяжесть бытия и ценность денег;
- по поводу жизни с родителями - не согласен. Нужно уходить от родителей. И чем раньше, тем лучше.

Мне 27 лет. Стартовый капитал был 20к, с которых половину, по глупости своей, я потерял в 13-14х годах. Вырос с бестолкового оператора КЦ в банке, к уровню синьер системный аналитик. Денег на квартиру уже скопил, но вместе с накопленной суммой выросли и запросы, по этому решил подождать выборов (предыдущий опыт говорит, что есть шанс ухватиться за хату мечты при текущем бюджете).
В целом готов свалить за границу, но пока не ищу вакансии. Подал заявку на грин карту (если повезет - уеду). Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода. Не исключаю вариант изучения инструментов инвестирования в ЦБ (не укр биржи).

Вот такой портрет пересичного.
ПС хата мечты пока строится, ранее писал что за ЖК, но не буду повторяться, а то обозвете рылом или другим плохим словом.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:25

  airmax78 написав:У меня первая квартира появилась задолго до рождения ребенка. А дериватив - за несколько лет до свадьбы и даже еще до знакомства с женой. Не работает ваша теория. По крайней мере не в моем случае.


почему не работает? вы ж мужчина, у вас нет материнского инстинкта, у вас инстинкт размножения)
и в этом плане думаю наличие своего жилья здорово помогло, предположу шо и для знакомства с будущей женой - тоже)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:39

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Офіс метінвесту класний. Зробили на горі і зубожінні народу. Обідрали як липку і жирують!

Фанат РЛА детектед

Фанат гарного. І офіс гарний.
Не всі такі як Ви. Не всі фанати РЛА.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:45

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:У меня первая квартира появилась задолго до рождения ребенка. А дериватив - за несколько лет до свадьбы и даже еще до знакомства с женой. Не работает ваша теория. По крайней мере не в моем случае.


почему не работает? вы ж мужчина, у вас нет материнского инстинкта, у вас инстинкт размножения)
и в этом плане думаю наличие своего жилья здорово помогло, предположу шо и для знакомства с будущей женой - тоже)

Не очень, если честно. Ведь несмотря на то, что в собственности у меня побывало уже 3 квартиры ни в одной из них я еще не жил сам - все по съемным слоняемся. Теряем деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:46

  airmax78 написав:несмотря на то, что в собственности у меня побывало уже 3 квартиры ни в одной из них я еще не жил сам - все по съемным слоняемся. Теряем деньги.


капец
воистину дурная голова ногам покоя не дает)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:48

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Офіс метінвесту класний. Зробили на горі і зубожінні народу. Обідрали як липку і жирують!

Фанат РЛА детектед

Фанат гарного. І офіс гарний.
Не всі такі як Ви. Не всі фанати РЛА.

Це такий новий стиль - дурника вмикати?
Якщо не фанат РЛА, то як пояснити іронію підсвіченого вище? Вірою в "геній хазяїну Донбасу"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:54

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:несмотря на то, что в собственности у меня побывало уже 3 квартиры ни в одной из них я еще не жил сам - все по съемным слоняемся. Теряем деньги.


капец
воистину дурная голова ногам покоя не дает)

Ну подождите, делаю все как вы наставляете: от меньших квартир в худших местах двигаюсь к большим в лучших. Просто минуя мучительные этапы ремонта, вселения/выселения. Упрощаю себе жизнь. Было 90 квадратов в новострое в Одессе в Приморском районе. Поменял на 85.5 квадратов в Голосухе в Киеве - в комплексе для успешных людей. Голосуху поменял на следующий новострой большей площадью, ближе к центру. Все как вы учили.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 01 лис, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:54

  Долярчик написав:... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти!
- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її! :evil:

...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів! :arrow: - а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!

- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "

Злидень апріорі ніякого житла купити не може, а якщо купує, то явно до злиднів не належить. Злиденність і незаможність - різні поняття. Нормальні статки - це ваші проблеми. Чи хтось вам має наповнювати ясла ? Або працюйте, заробляйте, багатійте, або продовжуйте ревіти. Як виголошував відомий "український" класик-лінгвіст: "Нє трєба скігліті, трєба браті лапату і капаті гарода, годуваті радіну.." От сила думки у Чєлавєчіща, аж за душу бере і сльози витискає.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода.

...та Ви далеко не пересічний))) якщо плануєте, що 2-3р. купляти нерухомість!

п. с.
.... ну і як то мають обвалитись нереальні ціни на КРЖН, якщо кожен другий "пересічний" хоче всунути туди свої бабосики?! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:04

Рыба-сом

Хз, про яку іронію йде мова.

Блін, шо не напишу, то відразу комусь не подобається. Пишеш про зубожіння - не так, пишеш про шлачок - чому не пишеш про губастих тьолок, пишеш про мопи - хватить про губастих тьолок, пишеш про офіс....


ОФІС КЛАСНИЙ!!!!! Заберіть його в нього, залиште йому, що хочете те й робіть. Від цього офіс гіршим не стане.

Зи. Першу квартиру батьки не давали. Купив з дружиною сам. Діти після одруження і квартири.
Вважаю що дітям квартиру купляти не треба. Навчання так. Житло ні. Відсутність у власності житла - стимул підняти ж.. і рухатися вперед.
Всім процвітання!
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