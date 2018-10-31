Додано: Чет 01 лис, 2018 14:22

Интересный диалог по поводу семьи, старта самому и с поддержкой родителей.

Учитывая свой жизненный опыт, я более склонен к парадигме Кинконговца:

- отношения действительно, в некоторой степени, расслабляют;

- считаю, что до 30 лет нужно делать карьеру со всех сил. Если повезет обзавестись целеустремленным партнером - хорошо. Если с этим целеустремленным партнером получится еще и сделать ребенка - еще лучше;

- на квартиру нужно заработать самому, что бы почувствовать тяжесть бытия и ценность денег;

- по поводу жизни с родителями - не согласен. Нужно уходить от родителей. И чем раньше, тем лучше.



Мне 27 лет. Стартовый капитал был 20к, с которых половину, по глупости своей, я потерял в 13-14х годах. Вырос с бестолкового оператора КЦ в банке, к уровню синьер системный аналитик. Денег на квартиру уже скопил, но вместе с накопленной суммой выросли и запросы, по этому решил подождать выборов (предыдущий опыт говорит, что есть шанс ухватиться за хату мечты при текущем бюджете).

В целом готов свалить за границу, но пока не ищу вакансии. Подал заявку на грин карту (если повезет - уеду). Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода. Не исключаю вариант изучения инструментов инвестирования в ЦБ (не укр биржи).



Вот такой портрет пересичного.

ПС хата мечты пока строится, ранее писал что за ЖК, но не буду повторяться, а то обозвете рылом или другим плохим словом.