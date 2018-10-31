Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Интересный диалог по поводу семьи, старта самому и с поддержкой родителей. Учитывая свой жизненный опыт, я более склонен к парадигме Кинконговца: - отношения действительно, в некоторой степени, расслабляют; - считаю, что до 30 лет нужно делать карьеру со всех сил. Если повезет обзавестись целеустремленным партнером - хорошо. Если с этим целеустремленным партнером получится еще и сделать ребенка - еще лучше; - на квартиру нужно заработать самому, что бы почувствовать тяжесть бытия и ценность денег; - по поводу жизни с родителями - не согласен. Нужно уходить от родителей. И чем раньше, тем лучше.
Мне 27 лет. Стартовый капитал был 20к, с которых половину, по глупости своей, я потерял в 13-14х годах. Вырос с бестолкового оператора КЦ в банке, к уровню синьер системный аналитик. Денег на квартиру уже скопил, но вместе с накопленной суммой выросли и запросы, по этому решил подождать выборов (предыдущий опыт говорит, что есть шанс ухватиться за хату мечты при текущем бюджете). В целом готов свалить за границу, но пока не ищу вакансии. Подал заявку на грин карту (если повезет - уеду). Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода. Не исключаю вариант изучения инструментов инвестирования в ЦБ (не укр биржи).
Вот такой портрет пересичного. ПС хата мечты пока строится, ранее писал что за ЖК, но не буду повторяться, а то обозвете рылом или другим плохим словом.
airmax78 написав:У меня первая квартира появилась задолго до рождения ребенка. А дериватив - за несколько лет до свадьбы и даже еще до знакомства с женой. Не работает ваша теория. По крайней мере не в моем случае.
почему не работает? вы ж мужчина, у вас нет материнского инстинкта, у вас инстинкт размножения) и в этом плане думаю наличие своего жилья здорово помогло, предположу шо и для знакомства с будущей женой - тоже)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:У меня первая квартира появилась задолго до рождения ребенка. А дериватив - за несколько лет до свадьбы и даже еще до знакомства с женой. Не работает ваша теория. По крайней мере не в моем случае.
почему не работает? вы ж мужчина, у вас нет материнского инстинкта, у вас инстинкт размножения) и в этом плане думаю наличие своего жилья здорово помогло, предположу шо и для знакомства с будущей женой - тоже)
Не очень, если честно. Ведь несмотря на то, что в собственности у меня побывало уже 3 квартиры ни в одной из них я еще не жил сам - все по съемным слоняемся. Теряем деньги.
airmax78 написав:несмотря на то, что в собственности у меня побывало уже 3 квартиры ни в одной из них я еще не жил сам - все по съемным слоняемся. Теряем деньги.
капец воистину дурная голова ногам покоя не дает)
Ну подождите, делаю все как вы наставляете: от меньших квартир в худших местах двигаюсь к большим в лучших. Просто минуя мучительные этапы ремонта, вселения/выселения. Упрощаю себе жизнь. Было 90 квадратов в новострое в Одессе в Приморском районе. Поменял на 85.5 квадратов в Голосухе в Киеве - в комплексе для успешных людей. Голосуху поменял на следующий новострой большей площадью, ближе к центру. Все как вы учили.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 01 лис, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти! - а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її!
...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів! - а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!
- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки? "Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
Злидень апріорі ніякого житла купити не може, а якщо купує, то явно до злиднів не належить. Злиденність і незаможність - різні поняття. Нормальні статки - це ваші проблеми. Чи хтось вам має наповнювати ясла ? Або працюйте, заробляйте, багатійте, або продовжуйте ревіти. Як виголошував відомий "український" класик-лінгвіст: "Нє трєба скігліті, трєба браті лапату і капаті гарода, годуваті радіну.." От сила думки у Чєлавєчіща, аж за душу бере і сльози витискає.
Блін, шо не напишу, то відразу комусь не подобається. Пишеш про зубожіння - не так, пишеш про шлачок - чому не пишеш про губастих тьолок, пишеш про мопи - хватить про губастих тьолок, пишеш про офіс....
ОФІС КЛАСНИЙ!!!!! Заберіть його в нього, залиште йому, що хочете те й робіть. Від цього офіс гіршим не стане.
Зи. Першу квартиру батьки не давали. Купив з дружиною сам. Діти після одруження і квартири. Вважаю що дітям квартиру купляти не треба. Навчання так. Житло ні. Відсутність у власності житла - стимул підняти ж.. і рухатися вперед.