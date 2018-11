Додано: Чет 01 лис, 2018 14:25

airmax78 написав: У меня первая квартира появилась задолго до рождения ребенка. А дериватив - за несколько лет до свадьбы и даже еще до знакомства с женой. Не работает ваша теория. По крайней мере не в моем случае.



почему не работает? вы ж мужчина, у вас нет материнского инстинкта, у вас инстинкт размножения)

и в этом плане думаю наличие своего жилья здорово помогло, предположу шо и для знакомства с будущей женой - тоже) почему не работает? вы ж мужчина, у вас нет материнского инстинкта, у вас инстинкт размножения)и в этом плане думаю наличие своего жилья здорово помогло, предположу шо и для знакомства с будущей женой - тоже)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.