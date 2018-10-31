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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2549255025512552

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:06

  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти!
- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її! :evil:

...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів! :arrow: - а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!

- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "

Злидень апріорі ніякого житла купити не може, а якщо купує, то явно до злиднів не належить. Злиденність і незаможність - різні поняття. Нормальні статки - це ваші проблеми. Чи хтось вам має наповнювати ясла ? Або працюйте, заробляйте, багатійте, або продовжуйте ревіти. Як виголошував відомий "український" класик-лінгвіст: "Нє трєба скігліті, трєба браті лапату і капаті гарода, годуваті радіну.." От сила думки у Чєлавєчіща, аж за душу бере і сльози витискає.

... ну так Я своє "дряпання по скелі життя" вище й описав! - не сидів, склавши руки, а ВПАХУВАВ!!!
-ще раз копійну цитату:
...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону! :shock: (які коштували щось 14-16К $)
- навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:11

Долярчик
Продавай і на заробітки в польщу
Всім процвітання!
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