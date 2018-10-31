ihorkyiv написав:Долярчик написав:... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти!
- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її!
...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів! - а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!
- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
Злидень апріорі ніякого житла купити не може, а якщо купує, то явно до злиднів не належить. Злиденність і незаможність - різні поняття. Нормальні статки - це ваші проблеми. Чи хтось вам має наповнювати ясла ? Або працюйте, заробляйте, багатійте, або продовжуйте ревіти. Як виголошував відомий "український" класик-лінгвіст: "Нє трєба скігліті, трєба браті лапату і капаті гарода, годуваті радіну.." От сила думки у Чєлавєчіща, аж за душу бере і сльози витискає.
... ну так Я своє "дряпання по скелі життя" вище й описав! - не сидів, склавши руки, а ВПАХУВАВ!!!
-ще раз копійну цитату:
...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону! (які коштували щось 14-16К $)
- навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією!