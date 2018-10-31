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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2550255125522553>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:06

  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти!
- а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її! :evil:

...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів! :arrow: - а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!

- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки?
"Хіба ревуть воли, як ясла повні? "

Злидень апріорі ніякого житла купити не може, а якщо купує, то явно до злиднів не належить. Злиденність і незаможність - різні поняття. Нормальні статки - це ваші проблеми. Чи хтось вам має наповнювати ясла ? Або працюйте, заробляйте, багатійте, або продовжуйте ревіти. Як виголошував відомий "український" класик-лінгвіст: "Нє трєба скігліті, трєба браті лапату і капаті гарода, годуваті радіну.." От сила думки у Чєлавєчіща, аж за душу бере і сльози витискає.

... ну так Я своє "дряпання по скелі життя" вище й описав! - не сидів, склавши руки, а ВПАХУВАВ!!!
-ще раз копійну цитату:
...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону! :shock: (які коштували щось 14-16К $)
- навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Natt написав:Да и для Вас на самом деле это все было отличным стимулом. Ибо когда сами заработали и купили первую квартиру, поняли, что так же можно купить и вторую, и третью...


Наоборот. После того, как я обрела крышу над головой я позволила себе рисковать. Менять работы, ставить условия работодателям, искать новое и лучшее, вкладывать деньги, тратить на обучение. У меня руки развязались и крылья выросли.
Все таки вы мыслите, не как миллениумы сейчас.
Квартира не является первым благом на сейчас
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:37

  Долярчик написав:

... ну так Я своє "дряпання по скелі життя" вище й описав! - не сидів, склавши руки, а ВПАХУВАВ!!!
-ще раз копійну цитату:
...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону! :shock: (які коштували щось 14-16К $)
- навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією![/quote]
Історію про ваші трудові звершення я уже вдесяте читаю, але щоразу ваші дописи супроводжуються апокаліптичними термінами на кшталт "зубожіння, злидні, порожні ясла" тощо. Тому й наголошую: порожні ясла у будь-якій сім’ї - це винятково проблема її працездатних членів. Дійте і багатійте. Усім створено державою однакові умови. Абсолютно усі громадяни багатими бути не можуть з огляду хоча б на розумові здібності та інші чинники. Але наповнити ясла і уникнути зубожіння по силам усім дієздатним особам. Бажання - тисяча можливостей, небажання - тисяча причин. До праці, пане Долярчику !!!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:40

CRUSADER, ну я по возрасту как раз отношусь к миллениалам. Но по мышлению, видимо, нет :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:CRUSADER, ну я по возрасту как раз отношусь к миллениалам. Но по мышлению, видимо, нет :mrgreen:
Видимо, крепкие яйца у тех, кто пытается встрять копытами до выборов
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:18

  kingkongovets написав:
  l66 написав:zzzzzz
То Вы не были на Урловской.
КГС построил целый район 25-этажек и не построил инфраструктуру.
А теперь ещё 7 домов на 2000 квартир начал строить.
При этом вместо указанного на ДПТ нормального детсада строит дом с обещанием продать нежилое помещение под частный детский сад.
Деньги затмили разум властьимущим(((


вот же сволочи эти властьимущие - под угрозой смерти заставляют властьнеимущих отдавать свои кровные денежки за дома, где рядом нет ни школ, ни детсадов, ни парковок!
реальный геноцид населения!
киев вставай!!!

Плюсую.
Вспомнилась фраза, ставшая афоризмом:
"Не гонялся бы ты поп за дешевизною..." (с) А.С. Пушкин, "Сказка о Попе и его работнике Балде".
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:20

  CRUSADER написав:
Natt написав:CRUSADER, ну я по возрасту как раз отношусь к миллениалам. Но по мышлению, видимо, нет :mrgreen:
Видимо, крепкие яйца у тех, кто пытается встрять копытами до выборов

Это всего лишь выборы, а не какой-то апокалипсис.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:20

  Долярчик написав:
  Любопытный написав:Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода.

...та Ви далеко не пересічний))) якщо плануєте, що 2-3р. купляти нерухомість!

п. с.
.... ну і як то мають обвалитись нереальні ціни на КРЖН, якщо кожен другий "пересічний" хоче всунути туди свої бабосики?! )))

Если буду холостяковать, то 2-3 года на один объект, кажется не такой уж заоблачной целью. Если будет семья, то понимаю, что будет тяжелее. Так сложилось, что близкие друзья работают в хороших компаниях в ИТ сфере, по этому надеюсь на относительно стабильный рост в ЗП и другие перспективы.

ПС
Ввиду надвигающейся торгово-экономической войны Китая и США и наступления эры дорогого доллара, приходят мысли о новом кризисе в азиатском регионе, что повлечет следующий мировой кризис + фактор выборов, который никогда не сулит пакращення. Я не "всепропальщик", некоторые люди заставляют верить в лучшее:
viewtopic.php?p=4484266#p4484266

И тем не менее, думаю что 20-30% "ниже дна" можно увидеть в последующие 2 года срока "Тигрюли". Если будет Порох, то перспективы чуть радужнее. ИМХО
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:24

  CRUSADER написав:
Natt написав:CRUSADER, ну я по возрасту как раз отношусь к миллениалам. Но по мышлению, видимо, нет :mrgreen:
Видимо, крепкие яйца у тех, кто пытается встрять копытами до выборов

Самые крепкие яйца - их отсутствие :)

Собственно, а что выборы? Ну, выборы... Ничего не поменяется
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