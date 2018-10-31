Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... але, Вам, мабуть, цього не зрозуміти! - а Я от розумію тих людей, які лізуть в такі дуп-ла! - хоч воно і дуп-ло і в "ду-пі світу", але воно є С-В-О-Є!!! - і ніяка теща, чи ще хтось, не буде пхати носа у їхню сім'ю, руйнуючи її!
...то ж, тут принцип "атб" і т. п..... - ніщий пересічний народ купує найдешевше/доступне..... бо, на дорожче і якісне не має коштів! - а жити потрібно ВЖЕ І СЬОГОДНІ!!!
- резюмуючи вищенаписане: хіба хтось би купляв ге, маючи нормальні статки? "Хіба ревуть воли, як ясла повні? "
Злидень апріорі ніякого житла купити не може, а якщо купує, то явно до злиднів не належить. Злиденність і незаможність - різні поняття. Нормальні статки - це ваші проблеми. Чи хтось вам має наповнювати ясла ? Або працюйте, заробляйте, багатійте, або продовжуйте ревіти. Як виголошував відомий "український" класик-лінгвіст: "Нє трєба скігліті, трєба браті лапату і капаті гарода, годуваті радіну.." От сила думки у Чєлавєчіща, аж за душу бере і сльози витискає.
... ну так Я своє "дряпання по скелі життя" вище й описав! - не сидів, склавши руки, а ВПАХУВАВ!!! -ще раз копійну цитату: ...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону! (які коштували щось 14-16К $) - навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Natt написав:Да и для Вас на самом деле это все было отличным стимулом. Ибо когда сами заработали и купили первую квартиру, поняли, что так же можно купить и вторую, и третью...
Наоборот. После того, как я обрела крышу над головой я позволила себе рисковать. Менять работы, ставить условия работодателям, искать новое и лучшее, вкладывать деньги, тратить на обучение. У меня руки развязались и крылья выросли.
Все таки вы мыслите, не как миллениумы сейчас. Квартира не является первым благом на сейчас
... ну так Я своє "дряпання по скелі життя" вище й описав! - не сидів, склавши руки, а ВПАХУВАВ!!! -ще раз копійну цитату: ...Я, як одружився і пожив ТІЛЬКИ рік, чи два "на купонці", і мав всього лиш ~ 5-6К $ - то взагалі, розглядав якісь маленькі однухи в старезних будинках з входом по балкону! (які коштували щось 14-16К $) - навіть, думав взяти кредит, щоб влізти хоч в ТАКЕ дуп-ло!..... але, терпіння і розум - переміг..... - змиритись/сумлінно працювати/злісно скирдувати(на всьому економити) і потім, розглядаючи вторинку........ а пізнішше, новобуди в Рясному... Винниках......і ще подумавши "на перспективу" - вибрав таки в НОВОМУ ЖК з нормальною локацією![/quote] Історію про ваші трудові звершення я уже вдесяте читаю, але щоразу ваші дописи супроводжуються апокаліптичними термінами на кшталт "зубожіння, злидні, порожні ясла" тощо. Тому й наголошую: порожні ясла у будь-якій сім’ї - це винятково проблема її працездатних членів. Дійте і багатійте. Усім створено державою однакові умови. Абсолютно усі громадяни багатими бути не можуть з огляду хоча б на розумові здібності та інші чинники. Але наповнити ясла і уникнути зубожіння по силам усім дієздатним особам. Бажання - тисяча можливостей, небажання - тисяча причин. До праці, пане Долярчику !!!
l66 написав:zzzzzz То Вы не были на Урловской. КГС построил целый район 25-этажек и не построил инфраструктуру. А теперь ещё 7 домов на 2000 квартир начал строить. При этом вместо указанного на ДПТ нормального детсада строит дом с обещанием продать нежилое помещение под частный детский сад. Деньги затмили разум властьимущим(((
вот же сволочи эти властьимущие - под угрозой смерти заставляют властьнеимущих отдавать свои кровные денежки за дома, где рядом нет ни школ, ни детсадов, ни парковок! реальный геноцид населения! киев вставай!!!
Плюсую. Вспомнилась фраза, ставшая афоризмом: "Не гонялся бы ты поп за дешевизною..." (с) А.С. Пушкин, "Сказка о Попе и его работнике Балде".
Любопытный написав:Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода.
...та Ви далеко не пересічний))) якщо плануєте, що 2-3р. купляти нерухомість!
п. с. .... ну і як то мають обвалитись нереальні ціни на КРЖН, якщо кожен другий "пересічний" хоче всунути туди свої бабосики?! )))
Если буду холостяковать, то 2-3 года на один объект, кажется не такой уж заоблачной целью. Если будет семья, то понимаю, что будет тяжелее. Так сложилось, что близкие друзья работают в хороших компаниях в ИТ сфере, по этому надеюсь на относительно стабильный рост в ЗП и другие перспективы.
ПС Ввиду надвигающейся торгово-экономической войны Китая и США и наступления эры дорогого доллара, приходят мысли о новом кризисе в азиатском регионе, что повлечет следующий мировой кризис + фактор выборов, который никогда не сулит пакращення. Я не "всепропальщик", некоторые люди заставляют верить в лучшее: viewtopic.php?p=4484266#p4484266
И тем не менее, думаю что 20-30% "ниже дна" можно увидеть в последующие 2 года срока "Тигрюли". Если будет Порох, то перспективы чуть радужнее. ИМХО