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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:24
CRUSADER написав:
Все таки вы мыслите, не как миллениумы сейчас.
Квартира не является первым благом на сейчас
Где я, пережившая совок, его распад и 90-е, и миллениалы? Шутите?
В пирамиде Маслоу для меня первые два уровня маст хэв, чтобы спать по ночам
.
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Elensk
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:27
Elensk
Миллениалы искренне считают, что лично у них все всегда будет хорошо, и доход, "типа как в ИТ" будет вечным.
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_Mykola_
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:29
Любопытный написав: Долярчик написав: Любопытный написав:
Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода.
...та Ви далеко не пересічний))) якщо плануєте, що 2-3р. купляти нерухомість!
п. с.
.... ну і як то мають обвалитись нереальні ціни на КРЖН, якщо кожен другий "пересічний" хоче всунути туди свої бабосики?! )))
Если буду холостяковать, то 2-3 года на один объект, кажется не такой уж заоблачной целью. Если будет семья, то понимаю, что будет тяжелее. Так сложилось, что близкие друзья работают в хороших компаниях в ИТ сфере, по этому надеюсь на относительно стабильный рост в ЗП и другие перспективы.
ПС
Ввиду надвигающейся торгово-экономической войны Китая и США и наступления эры дорогого доллара, приходят мысли о новом кризисе в азиатском регионе, что повлечет следующий мировой кризис + фактор выборов, который никогда не сулит пакращення. Я не "всепропальщик", некоторые люди заставляют верить в лучшее:viewtopic.php?p=4484266#p4484266
И тем не менее, думаю что 20-30% "ниже дна" можно увидеть в последующие 2 года срока "Тигрюли". Если будет Порох, то перспективы чуть радужнее. ИМХО
От так і формується позиція - порох зло, але Юля більше зло.
Зи. Все буде гуд.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:30
_Mykola_ написав:Elensk
Миллениалы искренне считают, что лично у них все всегда будет хорошо, и доход, "типа как в ИТ" будет вечным.
Так і добре що вони так вважають і знімають житло у Оленки:-)
Всім ок. Оленці стабільний дохід, міленіалам житло.
В згоді і задоволені потреб досягнемо процвітання:-)
Всім процвітання!
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:33
_Mykola_ написав:Elensk
Миллениалы искренне считают, что лично у них все всегда будет хорошо, и доход, "типа как в ИТ" будет вечным.
Я им завидую, они непуганные
. Они многие вещи даже представить не могут. И это очень хорошо.
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Elensk
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:38
Первый
Согласен, выбираю меньшее из зол. К сожалению я не имею такую активную позицию, что бы открыто выступать против власти. Но на эти выборы пойду и проголосую за Пороха. Не хочу при власти Юлю, прям всем сердцем не хочу.
ПС
Буду очень рад, если ожидания девала не оправдаются. Но опыт предыдущих выборов меня очень разочаровал.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:40
Первый написав: Жека79 написав:
главное что ,,СВИТЛО,, и еще и ,,ПАРК,,
в чем в чем, а в умении наших застройщиков выбирать названия для жк их упрекнуть нельзя.
Тец 5 дає світло. Логіка є.
Парк теж є:-)
:)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:04
Mazay256 написав:
Самые крепкие яйца - их отсутствие
Собственно, а что выборы? Ну, выборы... Ничего не поменяется
Может это и неплохо было бы. А то ползти, завернувшись в простыню, в сторону Польши, оставив тут котлованы будет очень грусно.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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