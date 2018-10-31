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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2551255225532554>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:24

  CRUSADER написав:Все таки вы мыслите, не как миллениумы сейчас.
Квартира не является первым благом на сейчас


Где я, пережившая совок, его распад и 90-е, и миллениалы? Шутите?
В пирамиде Маслоу для меня первые два уровня маст хэв, чтобы спать по ночам :).
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:27

Elensk
Миллениалы искренне считают, что лично у них все всегда будет хорошо, и доход, "типа как в ИТ" будет вечным. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:29

  Любопытный написав:
  Долярчик написав:
  Любопытный написав:Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода.

...та Ви далеко не пересічний))) якщо плануєте, що 2-3р. купляти нерухомість!

п. с.
.... ну і як то мають обвалитись нереальні ціни на КРЖН, якщо кожен другий "пересічний" хоче всунути туди свої бабосики?! )))

Если буду холостяковать, то 2-3 года на один объект, кажется не такой уж заоблачной целью. Если будет семья, то понимаю, что будет тяжелее. Так сложилось, что близкие друзья работают в хороших компаниях в ИТ сфере, по этому надеюсь на относительно стабильный рост в ЗП и другие перспективы.

ПС
Ввиду надвигающейся торгово-экономической войны Китая и США и наступления эры дорогого доллара, приходят мысли о новом кризисе в азиатском регионе, что повлечет следующий мировой кризис + фактор выборов, который никогда не сулит пакращення. Я не "всепропальщик", некоторые люди заставляют верить в лучшее:
viewtopic.php?p=4484266#p4484266

И тем не менее, думаю что 20-30% "ниже дна" можно увидеть в последующие 2 года срока "Тигрюли". Если будет Порох, то перспективы чуть радужнее. ИМХО

От так і формується позиція - порох зло, але Юля більше зло.

Зи. Все буде гуд. :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:30

  _Mykola_ написав:Elensk
Миллениалы искренне считают, что лично у них все всегда будет хорошо, и доход, "типа как в ИТ" будет вечным. :roll:

Так і добре що вони так вважають і знімають житло у Оленки:-)
Всім ок. Оленці стабільний дохід, міленіалам житло.
В згоді і задоволені потреб досягнемо процвітання:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:33

  _Mykola_ написав:Elensk
Миллениалы искренне считают, что лично у них все всегда будет хорошо, и доход, "типа как в ИТ" будет вечным. :roll:


Я им завидую, они непуганные :). Они многие вещи даже представить не могут. И это очень хорошо.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:38

Первый
Согласен, выбираю меньшее из зол. К сожалению я не имею такую активную позицию, что бы открыто выступать против власти. Но на эти выборы пойду и проголосую за Пороха. Не хочу при власти Юлю, прям всем сердцем не хочу.

ПС
Буду очень рад, если ожидания девала не оправдаются. Но опыт предыдущих выборов меня очень разочаровал.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Жека79 написав:
главное что ,,СВИТЛО,, и еще и ,,ПАРК,, :mrgreen:

в чем в чем, а в умении наших застройщиков выбирать названия для жк их упрекнуть нельзя.


Тец 5 дає світло. Логіка є.
Парк теж є:-)
:)

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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:04

  Mazay256 написав:
  CRUSADER написав:
Natt написав:CRUSADER, ну я по возрасту как раз отношусь к миллениалам. Но по мышлению, видимо, нет :mrgreen:
Видимо, крепкие яйца у тех, кто пытается встрять копытами до выборов

Самые крепкие яйца - их отсутствие :)

Собственно, а что выборы? Ну, выборы... Ничего не поменяется


Может это и неплохо было бы. А то ползти, завернувшись в простыню, в сторону Польши, оставив тут котлованы будет очень грусно.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Вообще забавно, как меняется настроение на ветке.
2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну.
2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый.
2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин.
2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!
Класс :)! Поезд ушел, кто рискнул, тот `маладес`!

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