Любопытный написав:

Долярчик написав: Любопытный написав: Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода. Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода.

...та Ви далеко не пересічний))) якщо плануєте, що 2-3р. купляти нерухомість!



п. с.

.... ну і як то мають обвалитись нереальні ціни на КРЖН, якщо кожен другий "пересічний" хоче всунути туди свої бабосики?! ))) ...та Ви далеко не пересічний))) якщо плануєте, що 2-3р. купляти нерухомість!п. с..... ну і як то мають обвалитись нереальні ціни на КРЖН, якщо кожен другий "пересічний" хоче всунути туди свої бабосики?! )))

Если буду холостяковать, то 2-3 года на один объект, кажется не такой уж заоблачной целью. Если будет семья, то понимаю, что будет тяжелее. Так сложилось, что близкие друзья работают в хороших компаниях в ИТ сфере, по этому надеюсь на относительно стабильный рост в ЗП и другие перспективы.ПСВвиду надвигающейся торгово-экономической войны Китая и США и наступления эры дорогого доллара, приходят мысли о новом кризисе в азиатском регионе, что повлечет следующий мировой кризис + фактор выборов, который никогда не сулит пакращення. Я не "всепропальщик", некоторые люди заставляют верить в лучшее:И тем не менее, думаю что 20-30% "ниже дна" можно увидеть в последующие 2 года срока "Тигрюли". Если будет Порох, то перспективы чуть радужнее. ИМХО