Додано: Чет 01 лис, 2018 18:13

Faceless написав: CRUSADER написав: Natt написав: CRUSADER, ну я по возрасту как раз отношусь к миллениалам. Но по мышлению, видимо, нет , ну я по возрасту как раз отношусь к миллениалам. Но по мышлению, видимо, нет Видимо, крепкие яйца у тех, кто пытается встрять копытами до выборов Видимо, крепкие яйца у тех, кто пытается встрять копытами до выборов

Это всего лишь выборы, а не какой-то апокалипсис. Это всего лишь выборы, а не какой-то апокалипсис.

Что-то где-то я это уже слышал лет 5 назад. Это всего лишь подписание ассоциации (которое априори должно было произойти), а после всего лишь выборы, где обять на трон вознесут янека. У нас выборы - это апокалипсис. А если к власти будет рваться одержимая, то будут только щепки лететь!З.Ы. ИТ очень переоценено. По-моему, айтишники не понимают, что им очень крупно повезло и всегда так не будет, это мегапузырь, людям нужна жратва и газ, а айти даже не на 5-м месте! Такой перекос вышел из-за того, что у нас у власти ворюги и они часто и хозяева бизнеса, которые диктуют зарплаты и они копеечные, а айтишники могут работать на иностранцев, но и там поймут, что FAANG - это пузырь, как и все ИТ, что оно переоценено в десятки раз и эту отрасль ждет обвал. Особенно после обвала бакса, когда станет не до грумеров с бэбибумерами и розовых сайтов для них. Я считаю, что нынешнюю финансовую систему ждет крах! Но это не значит, что надо покупать квартиры, чтоб спать спокойно, спокойная жизнь будет только сниться, а в цене будет совсем другое - хлеб, соль, спички, газ и бензин, не говорю уже о патронах, а также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.