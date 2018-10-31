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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:49
zzzzzz написав:
Макс, эта ставка может для вас была холодным душем. Я об этом на валютной ветке еще в январе начал писать.
И писал каждый месяц
. Есть календари внешних выплат, есть бюджетные планы размещений. Но вот когда первое лицо госва начинает пытаться уйти от обязательств перед мвф то итог именно такой какой есть.
Весь этот цирк начался с антикоррупционноно суда еще в прошлом году, ну а вылилось это все в 9-9,75%
так и жужжжжи дальше на валютной, или там за.банили Хперта
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:49
Чабанчики рулят. Не зря когда я ездил и выбирал остановился на Чабанах.
Воздух мне сразу понравился.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:55
Elensk написав: airmax78 написав:
Пля, да я все никак не отвыкну от ценовой линейки 2015го года: когда ЦП по 1200 - это "дорого - надо подумать".
Самое неприятное заключается в том, что с улучшением ситуации и развитием экономики именно ваш сегмент будет дорожать быстрее чем эконом.общажки. Просто потому, что таких домов мало.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:13
Faceless написав:
Это всего лишь выборы, а не какой-то апокалипсис.
Что-то где-то я это уже слышал лет 5 назад. Это всего лишь подписание ассоциации (которое априори должно было произойти), а после всего лишь выборы, где обять на трон вознесут янека. У нас выборы - это апокалипсис. А если к власти будет рваться одержимая, то будут только щепки лететь!
З.Ы. ИТ очень переоценено. По-моему, айтишники не понимают, что им очень крупно повезло и всегда так не будет, это мегапузырь, людям нужна жратва и газ, а айти даже не на 5-м месте! Такой перекос вышел из-за того, что у нас у власти ворюги и они часто и хозяева бизнеса, которые диктуют зарплаты и они копеечные, а айтишники могут работать на иностранцев, но и там поймут, что FAANG - это пузырь, как и все ИТ, что оно переоценено в десятки раз и эту отрасль ждет обвал. Особенно после обвала бакса, когда станет не до грумеров с бэбибумерами и розовых сайтов для них. Я считаю, что нынешнюю финансовую систему ждет крах! Но это не значит, что надо покупать квартиры, чтоб спать спокойно, спокойная жизнь будет только сниться, а в цене будет совсем другое - хлеб, соль, спички, газ и бензин, не говорю уже о патронах, а также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:20
hxbbgaf написав:
Что-то где-то я это уже слышал лет 5 назад. Это всего лишь подписание ассоциации (которое априори должно было произойти), а после всего лишь выборы, где обять на трон вознесут янека. У нас выборы - это апокалипсис. А если к власти будет рваться одержимая, то будут только щепки лететь!
З.Ы. ИТ очень переоценено. По-моему, айтишники не понимают, что им очень крупно повезло и всегда так не будет, это мегапузырь, людям нужна жратва и газ, а айти даже не на 5-м месте! Такой перекос вышел из-за того, что у нас у власти ворюги и они часто и хозяева бизнеса, которые диктуют зарплаты и они копеечные, а айтишники могут работать на иностранцев, но и там поймут, что FAANG - это пузырь, как и все ИТ, что оно переоценено в десятки раз и эту отрасль ждет обвал. Особенно после обвала бакса, когда станет не до грумеров с бэбибумерами и розовых сайтов для них. Я считаю, что нынешнюю финансовую систему ждет крах! Но это не значит, что надо покупать квартиры, чтоб спать спокойно, спокойная жизнь будет только сниться, а в цене будет совсем другое - хлеб, соль, спички, газ и бензин, не говорю уже о патронах, а также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.
А что из огнестрела посоветуете? И какой-то годный многофункциональный нож, чтобы и колючку перекусывал и жилы хорошо резал и кровосток чтобы был и гарда и шоб не за все деньги мира, естественно.
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airmax78
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:36
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_Mykola_
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:44
Первый написав:
Продавай і на заробітки в польщу
... на іншій гілці писав, що це хіба для холостяків! - а так, бачитись з сім'єю по 2-3 тижні що-пів року - якось не комільфо! - та й з фізичною роботую не хочу "дружити"! )))
Любопытный написав:
Если буду холостяковать, то 2-3 года на один объект, кажется не такой уж заоблачной целью. Если будет семья, то понимаю, что будет тяжелее. Так сложилось, что близкие друзья работают в хороших компаниях в ИТ сфере, по этому надеюсь на относительно стабильный рост в ЗП и другие перспективы.
.... ааааа, ІТ - все ясно!
- Я то думав плиточник/таксист/електрик/бариста..... і т. п.
- хоч, вищеперечислені, якщо ХОЛОСТЯКИ(як Ви) - то думаю, що можуть собі теж за 3р. заробити на малесеньку однуху в новобуді/чи вбитий бабушатнік в "іпенях", за умови, що будуть проживати в батьків/родичів
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:49
Прохожий написав: zzzzzz написав:
Макс, эта ставка может для вас была холодным душем. Я об этом на валютной ветке еще в январе начал писать.
И писал каждый месяц
. Есть календари внешних выплат, есть бюджетные планы размещений. Но вот когда первое лицо госва начинает пытаться уйти от обязательств перед мвф то итог именно такой какой есть.
Весь этот цирк начался с антикоррупционноно суда еще в прошлом году, ну а вылилось это все в 9-9,75%
так и жужжжжи дальше на валютной, или там за.банили Хперта
Меня давно уже не банят. А не банят потому что не ведусь на хамство .
Жаль что по теме не чего сказать.
Ну то таке.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:52
Elensk написав:
Где я, пережившая совок, его распад и 90-е, и миллениалы? Шутите?
В пирамиде Маслоу для меня первые два уровня маст хэв, чтобы спать по ночам
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А как насчет любви?
Пале-Рояль, романтический ужин при свечах, цветы, шоколад, полусладкое, и рядом с тобой аромат благородного Босса ...
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