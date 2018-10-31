Додано: Чет 01 лис, 2018 19:06

hxbbgaf написав:

Что-то где-то я это уже слышал лет 5 назад. Это всего лишь подписание ассоциации (которое априори должно было произойти), а после всего лишь выборы, где обять на трон вознесут янека. У нас выборы - это апокалипсис. А если к власти будет рваться одержимая, то будут только щепки лететь!З.Ы. ИТ очень переоценено. По-моему, айтишники не понимают, что им очень крупно повезло и всегда так не будет, это мегапузырь, людям нужна жратва и газ, а айти даже не на 5-м месте! Такой перекос вышел из-за того, что у нас у власти ворюги и они часто и хозяева бизнеса, которые диктуют зарплаты и они копеечные, а айтишники могут работать на иностранцев, но и там поймут, что FAANG - это пузырь, как и все ИТ, что оно переоценено в десятки раз и эту отрасль ждет обвал. Особенно после обвала бакса, когда станет не до грумеров с бэбибумерами и розовых сайтов для них. Я считаю, что нынешнюю финансовую систему ждет крах! Но это не значит, что надо покупать квартиры, чтоб спать спокойно, спокойная жизнь будет только сниться, а в цене будет совсем другое - хлеб, соль, спички, газ и бензин, не говорю уже о патронах, а также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.[/quote]Ні, ну як добре, що такі люди є: абсолютно безкоштовно попередив про …. апокаліпсис. А міг би ще й гроші на карту вимагати. Низький уклін таким. Якось на душі стало спокійніше, оскільки попереджений значить спасений. Ось тільки щодо квартир не згоден. Десь же треба буде пересічним зберігати хліб, сіль, сірники, набої та іншу подібну валюту. Та й врешті-решт з лоджії або заскляного балкона приємніше і безпечніше відстрілюватися від заздрісників. А якщо квартир багато, то ще й в оренду здавати для вищезазначених цілей. Ні, мої квартири - мої фортеці і жирний дохід від оренди в усі часи.