Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:Что-то где-то я это уже слышал лет 5 назад. Это всего лишь подписание ассоциации (которое априори должно было произойти), а после всего лишь выборы, где обять на трон вознесут янека. У нас выборы - это апокалипсис. А если к власти будет рваться одержимая, то будут только щепки лететь! З.Ы. ИТ очень переоценено. По-моему, айтишники не понимают, что им очень крупно повезло и всегда так не будет, это мегапузырь, людям нужна жратва и газ, а айти даже не на 5-м месте! Такой перекос вышел из-за того, что у нас у власти ворюги и они часто и хозяева бизнеса, которые диктуют зарплаты и они копеечные, а айтишники могут работать на иностранцев, но и там поймут, что FAANG - это пузырь, как и все ИТ, что оно переоценено в десятки раз и эту отрасль ждет обвал. Особенно после обвала бакса, когда станет не до грумеров с бэбибумерами и розовых сайтов для них. Я считаю, что нынешнюю финансовую систему ждет крах! Но это не значит, что надо покупать квартиры, чтоб спать спокойно, спокойная жизнь будет только сниться, а в цене будет совсем другое - хлеб, соль, спички, газ и бензин, не говорю уже о патронах, а также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.
Забористо. Шёл десятый год ожидания конца света. Прекращайте. Поживите без страха хоть немножко. Жизнь коротка. Вы убили жизнью в страхе своих личных 10 лет. Личных.
Долярчик Ну вон hxbbgaf говорит, что мне еще не долго осталось шиковать. Так что нужно учиться чему-то действительно полезному, а не сидеть в своих "интырнетах" и обманывать людей Рынок перегрет, не спорю. Но вариант тотального апокалиптического исхода тоже маловероятен для этой сферы. А уходить в гос структуры (образование позволяет) и греть руки на схемах - совершенно нет желания, наверное все таки есть доля патриотизма в глубине души.
Что-то где-то я это уже слышал лет 5 назад. Это всего лишь подписание ассоциации (которое априори должно было произойти), а после всего лишь выборы, где обять на трон вознесут янека. У нас выборы - это апокалипсис. А если к власти будет рваться одержимая, то будут только щепки лететь! З.Ы. ИТ очень переоценено. По-моему, айтишники не понимают, что им очень крупно повезло и всегда так не будет, это мегапузырь, людям нужна жратва и газ, а айти даже не на 5-м месте! Такой перекос вышел из-за того, что у нас у власти ворюги и они часто и хозяева бизнеса, которые диктуют зарплаты и они копеечные, а айтишники могут работать на иностранцев, но и там поймут, что FAANG - это пузырь, как и все ИТ, что оно переоценено в десятки раз и эту отрасль ждет обвал. Особенно после обвала бакса, когда станет не до грумеров с бэбибумерами и розовых сайтов для них. Я считаю, что нынешнюю финансовую систему ждет крах! Но это не значит, что надо покупать квартиры, чтоб спать спокойно, спокойная жизнь будет только сниться, а в цене будет совсем другое - хлеб, соль, спички, газ и бензин, не говорю уже о патронах, а также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.[/quote]
Ні, ну як добре, що такі люди є: абсолютно безкоштовно попередив про …. апокаліпсис. А міг би ще й гроші на карту вимагати. Низький уклін таким. Якось на душі стало спокійніше, оскільки попереджений значить спасений. Ось тільки щодо квартир не згоден. Десь же треба буде пересічним зберігати хліб, сіль, сірники, набої та іншу подібну валюту. Та й врешті-решт з лоджії або заскляного балкона приємніше і безпечніше відстрілюватися від заздрісників. А якщо квартир багато, то ще й в оренду здавати для вищезазначених цілей. Ні, мої квартири - мої фортеці і жирний дохід від оренди в усі часи.
airmax78 написав:Вообще забавно, как меняется настроение на ветке. 2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну. 2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый. 2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин. 2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!
Любопытный написав:Если буду холостяковать, то 2-3 года на один объект, кажется не такой уж заоблачной целью. Если будет семья, то понимаю, что будет тяжелее. Так сложилось, что близкие друзья работают в хороших компаниях в ИТ сфере, по этому надеюсь на относительно стабильный рост в ЗП и другие перспективы.
ПС Ввиду надвигающейся торгово-экономической войны Китая и США и наступления эры дорогого доллара, приходят мысли о новом кризисе в азиатском регионе, что повлечет следующий мировой кризис + фактор выборов, который никогда не сулит пакращення. Я не "всепропальщик", некоторые люди заставляют верить в лучшее: viewtopic.php?p=4484266#p4484266
И тем не менее, думаю что 20-30% "ниже дна" можно увидеть в последующие 2 года срока "Тигрюли". Если будет Порох, то перспективы чуть радужнее. ИМХО
Эти некоторые люди осмысленно манипулируют данными выдавая желаемое за действительное,для ленивых людей которым лень зайти на сайт НБУ, Минфина и посмотреть данные от первоисточника.
hxbbgaf написав:Что-то где-то я это уже слышал лет 5 назад. Это всего лишь подписание ассоциации (которое априори должно было произойти), а после всего лишь выборы, где обять на трон вознесут янека. У нас выборы - это апокалипсис. А если к власти будет рваться одержимая, то будут только щепки лететь! З.Ы. ИТ очень переоценено. По-моему, айтишники не понимают, что им очень крупно повезло и всегда так не будет, это мегапузырь, людям нужна жратва и газ, а айти даже не на 5-м месте! Такой перекос вышел из-за того, что у нас у власти ворюги и они часто и хозяева бизнеса, которые диктуют зарплаты и они копеечные, а айтишники могут работать на иностранцев, но и там поймут, что FAANG - это пузырь, как и все ИТ, что оно переоценено в десятки раз и эту отрасль ждет обвал. Особенно после обвала бакса, когда станет не до грумеров с бэбибумерами и розовых сайтов для них. Я считаю, что нынешнюю финансовую систему ждет крах! Но это не значит, что надо покупать квартиры, чтоб спать спокойно, спокойная жизнь будет только сниться, а в цене будет совсем другое - хлеб, соль, спички, газ и бензин, не говорю уже о патронах, а также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.
Согласен, этот мегапузырь будет длится, пока средняя ЗП в Украине после налогов не станет 84000 грн.
ihorkyiv написав: Ось тільки щодо квартир не згоден. Десь же треба буде пересічним зберігати хліб, сіль, сірники, набої та іншу подібну валюту. Та й врешті-решт з лоджії або заскляного балкона приємніше і безпечніше відстрілюватися від заздрісників.
Теж побудував на всяк випадок собі мизу під Києвом. Є сіль, сірники, харч, патрони, камін, дрова, на другому поверсі тераса із сектором прострілу 180 градусів, з протилежного боку зручний під снайпера балкон. В мирний час використовую як цілорічну дачу. No pasaran.
Сейчас секта "буиттокадорожать" мне расскажет что никому эти новые авто не нужны , даешь б/у Теслы и прочие гаджеты))
Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в октябре сократились на 6% по сравнению с тем же месяцем 2017 года - до 7,214 тыс. ед., что на 6,1% превышает показатель августа текущего года, сообщила ассоциация "Укравтопром".