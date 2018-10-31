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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25542555255625572558>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Сейчас секта "буиттокадорожать" мне расскажет что никому эти новые авто не нужны , даешь б/у Теслы и прочие гаджеты))

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в октябре сократились на 6% по сравнению с тем же месяцем 2017 года - до 7,214 тыс. ед., что на 6,1% превышает показатель августа текущего года, сообщила ассоциация "Укравтопром".

https://interfax.com.ua/news/economic/542175.html

Про падение продаж топлива за сентябрь я уже писал раннее - из чего следует что даже обилие б/у и автоеврохлама не подняли продажи топлива


Чукча писатель, чукча не читатель совсем.

По ссылке
«Как сообщалось, рынок новых легковых автомобилей "теснит" сегмент подержанных авто, по данным ассоциации, в январе-сентябре 2018 года регистрации новых авто составили 60,3 тыс. ед., что на 4% превысило показатель аналогичного периода 2017 года, тогда как тогда как регистрации ввезенных подержанных авто составили 72 тыс. ед., увеличившись на 87% , сообщила ассоциация "Укравтопром»»

А есть ещё бл»яхи
Востаннє редагувалось Провидец в Чет 01 лис, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:03

  Libo написав:
  ihorkyiv написав: Ось тільки щодо квартир не згоден. Десь же треба буде пересічним зберігати хліб, сіль, сірники, набої та іншу подібну валюту. Та й врешті-решт з лоджії або заскляного балкона приємніше і безпечніше відстрілюватися від заздрісників.


Теж побудував на всяк випадок собі мизу під Києвом. Є сіль, сірники, харч, патрони, камін, дрова, на другому поверсі тераса із сектором прострілу 180 градусів, з протилежного боку зручний під снайпера балкон.
В мирний час використовую як цілорічну дачу. :lol:
No pasaran. :shock:

Чудово !!! Будете першою лінією оборони столиці. Нопасараньте до останнього набою. Пам’ятайте, за вами Київ і ми, орендодавці,- його останній форпост з оборонним арсеналом сірників і солі. Тримайтеся, герою, нищіть ворогів - вРОТ їм ФРОНТ, прости Господи !!!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Alex_V_K_79 написав:
airmax78 написав:Вообще забавно, как меняется настроение на ветке.
2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну.
2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый.
2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин.
2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!
Класс :)! Поезд ушел, кто рискнул, тот `маладес`!

А невдахи поїдуть жити в Польщу та Німеччину. :mrgreen:


Когда выезжаешь?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:06

Провидец

Это вы наверно чукча не писатель и не мыслитель, если бы население имело больше дохода спрос на б/у не повышался.
Вы никогда не задумывались почему в странах с высоким уровнем жизни растут продажи новых авто , а у нас они падают и напротив растут продажи б/у ?

Давайте еще порадуемся обилию вновь открытых магазинов Секонд-хенда ? :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Провидец

Это вы наверно чукча не писатель и не мыслитель, если бы население имело больше дохода спрос на б/у не повышался.
Вы никогда не задумывались почему в странах с высоким уровнем жизни растут продажи новых авто , а у нас они падают и напротив растут продажи б/у ?

Давайте еще порадуемся обилию вновь открытых магазинов Секонд-хенда ? :mrgreen: :mrgreen:



Как-то палевно финансовому воротиле, мужчине, не понимать ничего не только в недвижимости но и в автомобильном рынке, что везут, почему и по чем:-) и каким машинам это конкуренция.
радость от падения продаж новых на сотни машин и пропуска информации о росте на десятки тысяч «дорогих» Бу даже комментировать не буду:-)
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:24

  hxbbgaf написав:также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.

Мне нравится эта идея. Но вот интересный вопрос: потери при покупке\продаже цветметала очень высоки. APMEX вообще звереет с ценами(особенно на хранение), особенно если через amazon покупать. :( не выгодно это сейчас.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:25

  zzzzzz написав:Давайте еще порадуемся обилию вновь открытых магазинов Секонд-хенда ? :mrgreen: :mrgreen:

вы думаете их нет во всем мире? смешные... я вот купил 30 пластинок под проигрователь в магазине секонхенда. Не побрезговал и отдал всего 120 баксов.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:32

  Провидец написав:
zzzzzz написав:Провидец

Это вы наверно чукча не писатель и не мыслитель, если бы население имело больше дохода спрос на б/у не повышался.
Вы никогда не задумывались почему в странах с высоким уровнем жизни растут продажи новых авто , а у нас они падают и напротив растут продажи б/у ?

Давайте еще порадуемся обилию вновь открытых магазинов Секонд-хенда ? :mrgreen: :mrgreen:



Как-то палевно финансовому воротиле, мужчине, не понимать ничего не только в недвижимости но и в автомобильном рынке, что везут, почему и по чем:-) и каким машинам это конкуренция.
радость от падения продаж новых на сотни машин и пропуска информации о росте на десятки тысяч «дорогих» Бу даже комментировать не буду:-)


Странно и чего это передовые мировые страны до такого не додумались ))
Твой пример с пластинками ниочем. Не путай коллекционерский интерес с массовым сегментом секонд хенда.
Ты бы еще привел пример с ретро автомобилями.
Иногда надо просто признать свою ошибку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:34

  Libo написав:
  Elensk написав:
  Libo написав:А как насчет любви? :roll:


Не могу. Мое сердце прочно занято.
Недвигой и деньгами :)


Встретишь доброго принца, он тебя поцелует, расколдует и твое сердце оттает. Червовый валет. :? Снова станешь доброй и не жадной. Вот увидишь. У меня дар. Я вижу будущее. :oops:

Лібо, а що, хтось з дівчат, старше 20р. ведеться на на таке? (... ну і там про дачу.....балкон для снайпера... і далі по тексту... ) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:38

  zzzzzz написав:Твой пример с пластинками ниочем. Не путай коллекционерский интерес с массовым сегментом секонд хенда.

Иногда надо просто признать свою ошибку.

Пример с пластинками мой. Более того как таковыми секонхендами являются гаражные расспродажи, онланй барахолки, обычные барахолки\рынки и т.д.
Лично мне мекс пытался яблочасы б\у впарить на стяонке возле продуктового... Прям как на черниговской лет 8 назад... Я аж прослезился от ностальгии.
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