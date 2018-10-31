Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Сейчас секта "буиттокадорожать" мне расскажет что никому эти новые авто не нужны , даешь б/у Теслы и прочие гаджеты))
Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в октябре сократились на 6% по сравнению с тем же месяцем 2017 года - до 7,214 тыс. ед., что на 6,1% превышает показатель августа текущего года, сообщила ассоциация "Укравтопром".
Про падение продаж топлива за сентябрь я уже писал раннее - из чего следует что даже обилие б/у и автоеврохлама не подняли продажи топлива
Чукча писатель, чукча не читатель совсем.
По ссылке «Как сообщалось, рынок новых легковых автомобилей "теснит" сегмент подержанных авто, по данным ассоциации, в январе-сентябре 2018 года регистрации новых авто составили 60,3 тыс. ед., что на 4% превысило показатель аналогичного периода 2017 года, тогда как тогда как регистрации ввезенных подержанных авто составили 72 тыс. ед., увеличившись на 87% , сообщила ассоциация "Укравтопром»»
А есть ещё бл»яхи
Востаннє редагувалось Провидец в Чет 01 лис, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv написав: Ось тільки щодо квартир не згоден. Десь же треба буде пересічним зберігати хліб, сіль, сірники, набої та іншу подібну валюту. Та й врешті-решт з лоджії або заскляного балкона приємніше і безпечніше відстрілюватися від заздрісників.
Теж побудував на всяк випадок собі мизу під Києвом. Є сіль, сірники, харч, патрони, камін, дрова, на другому поверсі тераса із сектором прострілу 180 градусів, з протилежного боку зручний під снайпера балкон. В мирний час використовую як цілорічну дачу. No pasaran.
Чудово !!! Будете першою лінією оборони столиці. Нопасараньте до останнього набою. Пам’ятайте, за вами Київ і ми, орендодавці,- його останній форпост з оборонним арсеналом сірників і солі. Тримайтеся, герою, нищіть ворогів - вРОТ їм ФРОНТ, прости Господи !!!
airmax78 написав:Вообще забавно, как меняется настроение на ветке. 2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну. 2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый. 2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин. 2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!
Это вы наверно чукча не писатель и не мыслитель, если бы население имело больше дохода спрос на б/у не повышался. Вы никогда не задумывались почему в странах с высоким уровнем жизни растут продажи новых авто , а у нас они падают и напротив растут продажи б/у ?
Давайте еще порадуемся обилию вновь открытых магазинов Секонд-хенда ?
Это вы наверно чукча не писатель и не мыслитель, если бы население имело больше дохода спрос на б/у не повышался. Вы никогда не задумывались почему в странах с высоким уровнем жизни растут продажи новых авто , а у нас они падают и напротив растут продажи б/у ?
Давайте еще порадуемся обилию вновь открытых магазинов Секонд-хенда ?
Как-то палевно финансовому воротиле, мужчине, не понимать ничего не только в недвижимости но и в автомобильном рынке, что везут, почему и по чем:-) и каким машинам это конкуренция. радость от падения продаж новых на сотни машин и пропуска информации о росте на десятки тысяч «дорогих» Бу даже комментировать не буду:-)
hxbbgaf написав:также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.
Мне нравится эта идея. Но вот интересный вопрос: потери при покупке\продаже цветметала очень высоки. APMEX вообще звереет с ценами(особенно на хранение), особенно если через amazon покупать. не выгодно это сейчас.
Это вы наверно чукча не писатель и не мыслитель, если бы население имело больше дохода спрос на б/у не повышался. Вы никогда не задумывались почему в странах с высоким уровнем жизни растут продажи новых авто , а у нас они падают и напротив растут продажи б/у ?
Давайте еще порадуемся обилию вновь открытых магазинов Секонд-хенда ?
Как-то палевно финансовому воротиле, мужчине, не понимать ничего не только в недвижимости но и в автомобильном рынке, что везут, почему и по чем:-) и каким машинам это конкуренция. радость от падения продаж новых на сотни машин и пропуска информации о росте на десятки тысяч «дорогих» Бу даже комментировать не буду:-)
Странно и чего это передовые мировые страны до такого не додумались )) Твой пример с пластинками ниочем. Не путай коллекционерский интерес с массовым сегментом секонд хенда. Ты бы еще привел пример с ретро автомобилями. Иногда надо просто признать свою ошибку.
zzzzzz написав:Твой пример с пластинками ниочем. Не путай коллекционерский интерес с массовым сегментом секонд хенда.
Иногда надо просто признать свою ошибку.
Пример с пластинками мой. Более того как таковыми секонхендами являются гаражные расспродажи, онланй барахолки, обычные барахолки\рынки и т.д. Лично мне мекс пытался яблочасы б\у впарить на стяонке возле продуктового... Прям как на черниговской лет 8 назад... Я аж прослезился от ностальгии.