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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2555255625572558>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:43

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Твой пример с пластинками ниочем. Не путай коллекционерский интерес с массовым сегментом секонд хенда.

Иногда надо просто признать свою ошибку.

Пример с пластинками мой. Более того как таковыми секонхендами являются гаражные расспродажи, онланй барахолки, обычные барахолки\рынки и т.д.
Лично мне мекс пытался яблочасы б\у впарить на стяонке возле продуктового... Прям как на черниговской лет 8 назад... Я аж прослезился от ностальгии.


Когда я написал про секонд, в первую очередь я имел ввиду магазины одежды и обуви. Сейчас это уже почти возле каждой станции метро кроме центра. То же самое касается и б/у автомобилей.
Это очень даже хорошие показатели "роста" благосостояния.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:43

  zzzzzz написав:Странно и чего это передовые мировые страны до такого не додумались ))

[sarcasm on]
В развитых странах ведь нет рынка б/у авто. Вот купили новое авто, 5 лет проездили и авто на свалку. И опять в салон за новым авто.
[sarcasm off]
Вы даже очевидные вещи не готовы признать, лишь бы зраду донести
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:49

  Libo написав:
  Elensk написав:
  Libo написав:А как насчет любви? :roll:


Не могу. Мое сердце прочно занято.
Недвигой и деньгами :)


Встретишь доброго принца, он тебя поцелует, расколдует и твое сердце оттает. Червовый валет. :? Снова станешь доброй и не жадной. Вот увидишь. У меня дар. Я вижу будущее. :oops:

Либо видит будущее. Подтверждаю. В 50% случаев его прогнозы сбываются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:50

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Странно и чего это передовые мировые страны до такого не додумались ))

[sarcasm on]
В развитых странах ведь нет рынка б/у авто. Вот купили новое авто, 5 лет проездили и авто на свалку. И опять в салон за новым авто.
[sarcasm off]
Вы даже очевидные вещи не готовы признать, лишь бы зраду донести


То есть рост числа продаж б/у авто и падение продаж новых это показатель роста доходов населения ?

Скажите а если ситуация измениться и начнется рост продаж новых авто, исходя из вашей логики значит доходы населения начали падать ??)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Так что спорить с Еленой я не буду, а вот выслушивать ее поучительные примеры особенно вкупе с граммотным анализом я буду с большим интересом.

мож лучше обратно, на валютную, "финансист-Хперт"? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:05

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Так что спорить с Еленой я не буду, а вот выслушивать ее поучительные примеры особенно вкупе с граммотным анализом я буду с большим интересом.

мож лучше обратно, на валютную, "финансист-Хперт"? :mrgreen:

Ну раз по теме сказать нечего, пора переходить к хамству что-бы поднять свою самооценку )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:05

  zzzzzz написав:Когда я написал про секонд, в первую очередь я имел ввиду магазины одежды и обуви. Сейчас это уже почти возле каждой станции метро кроме центра. То же самое касается и б/у автомобилей.

то, что люди стали экономными, это плохо?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Странно и чего это передовые мировые страны до такого не додумались ))

[sarcasm on]
В развитых странах ведь нет рынка б/у авто. Вот купили новое авто, 5 лет проездили и авто на свалку. И опять в салон за новым авто.
[sarcasm off]
Вы даже очевидные вещи не готовы признать, лишь бы зраду донести


То есть рост числа продаж б/у авто и падение продаж новых это показатель роста доходов населения ?

Скажите а если ситуация измениться и начнется рост продаж новых авто, исходя из вашей логики значит доходы населения начали падать ??)))


Прекращай. Хоть немножко почитай о льготной растаможке.

В ноябре ещё больше будет. А вот в декабре уже вопрос.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:08

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Когда я написал про секонд, в первую очередь я имел ввиду магазины одежды и обуви. Сейчас это уже почти возле каждой станции метро кроме центра. То же самое касается и б/у автомобилей.

то, что люди стали экономными, это плохо?


Я не говорил плохо или хорошо. Я привел показатель который показывает падение доходов население. Если падают продажи новых авто КРЖН ожидает то же самое.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:10

  zzzzzz написав:Я не говорил плохо или хорошо. Я привел показатель который показывает падение доходов население. Если падают продажи новых авто КРЖН ожидает то же самое.

авто не показатель вообще. за 30 лет жизни в Киеве я купил 1 квартиру и не одного атомобиля. Большинство моих знакомых с детства имееют ту же статистику.
Понаехал
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