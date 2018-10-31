Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Твой пример с пластинками ниочем. Не путай коллекционерский интерес с массовым сегментом секонд хенда.
Иногда надо просто признать свою ошибку.
Пример с пластинками мой. Более того как таковыми секонхендами являются гаражные расспродажи, онланй барахолки, обычные барахолки\рынки и т.д. Лично мне мекс пытался яблочасы б\у впарить на стяонке возле продуктового... Прям как на черниговской лет 8 назад... Я аж прослезился от ностальгии.
Когда я написал про секонд, в первую очередь я имел ввиду магазины одежды и обуви. Сейчас это уже почти возле каждой станции метро кроме центра. То же самое касается и б/у автомобилей. Это очень даже хорошие показатели "роста" благосостояния.
zzzzzz написав:Странно и чего это передовые мировые страны до такого не додумались ))
[sarcasm on] В развитых странах ведь нет рынка б/у авто. Вот купили новое авто, 5 лет проездили и авто на свалку. И опять в салон за новым авто. [sarcasm off] Вы даже очевидные вещи не готовы признать, лишь бы зраду донести
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
zzzzzz написав:Странно и чего это передовые мировые страны до такого не додумались ))
[sarcasm on] В развитых странах ведь нет рынка б/у авто. Вот купили новое авто, 5 лет проездили и авто на свалку. И опять в салон за новым авто. [sarcasm off] Вы даже очевидные вещи не готовы признать, лишь бы зраду донести
То есть рост числа продаж б/у авто и падение продаж новых это показатель роста доходов населения ?
Скажите а если ситуация измениться и начнется рост продаж новых авто, исходя из вашей логики значит доходы населения начали падать ??)))
zzzzzz написав:Странно и чего это передовые мировые страны до такого не додумались ))
[sarcasm on] В развитых странах ведь нет рынка б/у авто. Вот купили новое авто, 5 лет проездили и авто на свалку. И опять в салон за новым авто. [sarcasm off] Вы даже очевидные вещи не готовы признать, лишь бы зраду донести
То есть рост числа продаж б/у авто и падение продаж новых это показатель роста доходов населения ?
Скажите а если ситуация измениться и начнется рост продаж новых авто, исходя из вашей логики значит доходы населения начали падать ??)))
Прекращай. Хоть немножко почитай о льготной растаможке.
В ноябре ещё больше будет. А вот в декабре уже вопрос.