Понаехал написав:
авто не показатель вообще. за 30 лет жизни в Киеве я купил 1 квартиру и не одного атомобиля. Большинство моих знакомых с детства имееют ту же статистику.
А вы были в США ? Если нет, то и США не существует ))))
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Додано: Чет 01 лис, 2018 21:13
А вы были в США ? Если нет, то и США не существует ))))
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:15
Я живу в США.
ЗЫ Я не был в Польше.
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 01 лис, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
подскажите какой доход они приносят пересичному на данный момент?
депо?
матрас?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:22
8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины. Это валютные вклады выраженные в долларовом эквиваленте, гривна отдельно.
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:33
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