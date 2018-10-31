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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2555255625572558

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:13

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Я не говорил плохо или хорошо. Я привел показатель который показывает падение доходов население. Если падают продажи новых авто КРЖН ожидает то же самое.

авто не показатель вообще. за 30 лет жизни в Киеве я купил 1 квартиру и не одного атомобиля. Большинство моих знакомых с детства имееют ту же статистику.

А вы были в США ? Если нет, то и США не существует ))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:15

  zzzzzz написав:А вы были в США ? Если нет, то и США не существует ))))

Я живу в США. :mrgreen:

ЗЫ Я не был в Польше.
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 01 лис, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так и доллары точно также приносят доход.

подскажите какой доход они приносят пересичному на данный момент?
депо?
матрас?
8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:22

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Так и доллары точно также приносят доход.

подскажите какой доход они приносят пересичному на данный момент?
депо?
матрас?
8)

8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины. Это валютные вклады выраженные в долларовом эквиваленте, гривна отдельно.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:33

  zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.


Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.
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