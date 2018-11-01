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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2556255725582559>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:15

  zzzzzz написав:А вы были в США ? Если нет, то и США не существует ))))

Я живу в США. :mrgreen:

ЗЫ Я не был в Польше.
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 01 лис, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так и доллары точно также приносят доход.

подскажите какой доход они приносят пересичному на данный момент?
депо?
матрас?
8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:22

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Так и доллары точно также приносят доход.

подскажите какой доход они приносят пересичному на данный момент?
депо?
матрас?
8)

8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины. Это валютные вклады выраженные в долларовом эквиваленте, гривна отдельно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:33

  zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.


Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:47

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.


Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.


Согласно статистике нац.банка на депозитах почти 90% из этой суммы.

А вот если взять гривну то 50% на текущих (карточных) счетах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Согласно статистике нац.банка на депозитах почти 90% из этой суммы.

А вот если взять гривну то 50% на текущих (карточных) счетах.


А вклады типа приват-вклад считаются текущими или депозитными?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
  CRUSADER написав:[quote="Natt"]CRUSADER, ну я по возрасту как раз отношусь к миллениалам. Но по мышлению, видимо, нет :mrgreen:
Видимо, крепкие яйца у тех, кто пытается встрять копытами до выборов

Это всего лишь выборы, а не какой-то апокалипсис.

Что-то где-то я это уже слышал лет 5 назад. Это всего лишь подписание ассоциации (которое априори должно было произойти), а после всего лишь выборы, где обять на трон вознесут янека. У нас выборы - это апокалипсис. А если к власти будет рваться одержимая, то будут только щепки лететь!
З.Ы. ИТ очень переоценено. По-моему, айтишники не понимают, что им очень крупно повезло и всегда так не будет, это мегапузырь, людям нужна жратва и газ, а айти даже не на 5-м месте! Такой перекос вышел из-за того, что у нас у власти ворюги и они часто и хозяева бизнеса, которые диктуют зарплаты и они копеечные, а айтишники могут работать на иностранцев, но и там поймут, что FAANG - это пузырь, как и все ИТ, что оно переоценено в десятки раз и эту отрасль ждет обвал. Особенно после обвала бакса, когда станет не до грумеров с бэбибумерами и розовых сайтов для них. Я считаю, что нынешнюю финансовую систему ждет крах! Но это не значит, что надо покупать квартиры, чтоб спать спокойно, спокойная жизнь будет только сниться, а в цене будет совсем другое - хлеб, соль, спички, газ и бензин, не говорю уже о патронах, а также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.[/quote]Он вернулся! Отец основатель!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  Elensk написав:Где я, пережившая совок, его распад и 90-е, и миллениалы? Шутите?
В пирамиде Маслоу для меня первые два уровня маст хэв, чтобы спать по ночам :).


А как насчет любви? :roll:
Пале-Рояль, романтический ужин при свечах, цветы, шоколад, полусладкое, и рядом с тобой аромат благородного Босса ... :oops:
Как этот дыбилом нашло сюда дорогу?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:12

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:Согласно статистике нац.банка на депозитах почти 90% из этой суммы.

А вот если взять гривну то 50% на текущих (карточных) счетах.


А вклады типа приват-вклад считаются текущими или депозитными?


НБУ в своей статистике использует термин "на вимогу" и "строковий"
По сути этот депозит это как раньше были срочные депозиты с правом досрочного расторжения. Думаю он относится к срочным.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:06

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.


Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.

В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО
airmax78
 
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